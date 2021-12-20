Первая леди Якутии Людмила Николаева увлеклась алмазами

Первая леди Якутии Людмила Николаева увлеклась алмазамиВ России может появиться вторая публичная алмазодобывающая компания
Компания «Алмар» («Алмазы Арктики»), имеющая лицензии на два участка в Якутии, планирует публичное размещение акций (IPO) на СПб бирже в Санкт-Петербурге. Об этом компания сообщила 20 декабря.
«Алмар» ведет разведку алмазов через свою 100%-ную «дочку» – ООО «Арктическая горная компания». Последняя владеет лицензиями на геологоразведку россыпных месторождений алмазов Беенчиме и Хатыстах, расположенных на севере Якутии недалеко от Тикси. С 2021 г. геологоразведка проводится силами подрядчика – дочерней компании «Алросы» «Алмазы Анабара». Прогнозные ресурсы двух месторождений оцениваются в 9 млн каратов (категория P2) для открытого способа добычи и в 20 млн каратов (категория P3) для подземного способа добычи.
По плану «Алмара» разведка месторождений для открытой добычи завершится в 2022 г., подтверждение запасов ожидается в 2023 г. В 2024–2030 гг. компания планирует приступить к разведке месторождений для подземной отработки. Старт промышленной добычи и продаж алмазного сырья запланирован на II и IV кварталы 2024 г. соответственно.