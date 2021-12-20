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Первая леди Якутии Людмила Николаева увлеклась алмазами

В России может появиться вторая публичная алмазодобывающая компания
Василий Милькин
«Алмар» с 2016 г. занимается разведкой россыпей на Беенчиме и Хатыстах / АЛМАЗЫ АРКТИКИ

Компания «Алмар» («Алмазы Арктики»), имеющая лицензии на два участка в Якутии, планирует публичное размещение акций (IPO) на СПб бирже в Санкт-Петербурге. Об этом компания сообщила 20 декабря.

«Алмар» ведет разведку алмазов через свою 100%-ную «дочку» – ООО «Арктическая горная компания». Последняя владеет лицензиями на геологоразведку россыпных месторождений алмазов Беенчиме и Хатыстах, расположенных на севере Якутии недалеко от Тикси. С 2021 г. геологоразведка проводится силами подрядчика – дочерней компании «Алросы» «Алмазы Анабара». Прогнозные ресурсы двух месторождений оцениваются в 9 млн каратов (категория P2) для открытого способа добычи и в 20 млн каратов (категория P3) для подземного способа добычи.

По плану «Алмара» разведка месторождений для открытой добычи завершится в 2022 г., подтверждение запасов ожидается в 2023 г. В 2024–2030 гг. компания планирует приступить к разведке месторождений для подземной отработки. Старт промышленной добычи и продаж алмазного сырья запланирован на II и IV кварталы 2024 г. соответственно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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