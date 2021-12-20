Первая леди Якутии Людмила Николаева увлеклась алмазами

«Алмар» ведет разведку алмазов через свою 100%-ную «дочку» – ООО «Арктическая горная компания». Последняя владеет лицензиями на геологоразведку россыпных месторождений алмазов Беенчиме и Хатыстах, расположенных на севере Якутии недалеко от Тикси. С 2021 г. геологоразведка проводится силами подрядчика – дочерней компании «Алросы» «Алмазы Анабара». Прогнозные ресурсы двух месторождений оцениваются в 9 млн каратов (категория P2) для открытого способа добычи и в 20 млн каратов (категория P3) для подземного способа добычи.