Крупный бизнес предложил не вводить квоты на выбросы парниковых газов

Законопроект был одобрен комитетом и принят Госдумой в первом чтении 21 декабря. Сроки эксперимента – с 1 марта 2022 г. по 31 декабря 2028 г. Первым регионом станет Сахалинская область, где уже принята программа декарбонизации («Ведомости» подробно писали об этих планах 14 декабря). Затем требования могут распространить на другие регионы, список которых пока не определен.