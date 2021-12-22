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Крупный бизнес предложил не вводить квоты на выбросы парниковых газов

Промышленность против декарбонизации за пределами Сахалина
Василий Милькин Александр Волобуев Ксения Потаева
Сахалин – изолированная территория с относительно небольшим населением, в других регионах эффекты эксперимента могут быть совсем иные / Юрий Смитюк / ТАСС

Бизнес резко раскритиковал правительственный законопроект о проведении в России эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП; лобби крупного бизнеса) предложил доработать документ, письмо с критикой проекта глава РСПП Александр Шохин направил помощнику президента РФ – начальнику государственно-правового управления президента Ларисе Брычевой (копия письма есть у «Ведомостей»). Аналогичный отзыв будет направлен в профильный комитет Госдумы по экологии, сказал «Ведомостям» представитель РСПП.

Законопроект был одобрен комитетом и принят Госдумой в первом чтении 21 декабря. Сроки эксперимента – с 1 марта 2022 г. по 31 декабря 2028 г. Первым регионом станет Сахалинская область, где уже принята программа декарбонизации («Ведомости» подробно писали об этих планах 14 декабря). Затем требования могут распространить на другие регионы, список которых пока не определен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных