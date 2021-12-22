Крупный бизнес предложил не вводить квоты на выбросы парниковых газов

Крупный бизнес предложил не вводить квоты на выбросы парниковых газовПромышленность против декарбонизации за пределами Сахалина
Бизнес резко раскритиковал правительственный законопроект о проведении в России эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП; лобби крупного бизнеса) предложил доработать документ, письмо с критикой проекта глава РСПП Александр Шохин направил помощнику президента РФ – начальнику государственно-правового управления президента Ларисе Брычевой (копия письма есть у «Ведомостей»). Аналогичный отзыв будет направлен в профильный комитет Госдумы по экологии, сказал «Ведомостям» представитель РСПП.
Законопроект был одобрен комитетом и принят Госдумой в первом чтении 21 декабря. Сроки эксперимента – с 1 марта 2022 г. по 31 декабря 2028 г. Первым регионом станет Сахалинская область, где уже принята программа декарбонизации («Ведомости» подробно писали об этих планах 14 декабря). Затем требования могут распространить на другие регионы, список которых пока не определен.