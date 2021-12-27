S7 Airlines и дальневосточная «Аврора» заключили код-шеринговое соглашение

Заместитель директора по развитию «Авроры» Валерий Крипа сообщил «Ведомостям», что код-шеринг компаний действительно прорабатывался, более подробные комментарии представитель «Авроры» обещал предоставить позднее. Представитель S7 не ответил на запрос «Ведомостей». При этом, как следует из системы бронирования S7, компания уже начала продавать билеты на рейсы «Авроры», причем по тем же ценам, что и «Аврора». Например, рейс Хабаровск – Оха (на севере острова Сахалин) на 2 февраля обойдется в 5840 руб. в одну сторону, Южно-Сахалинск – Комсомольск-на-Амуре на конец декабря – в 4635 руб.