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S7 Airlines и дальневосточная «Аврора» заключили код-шеринговое соглашение

Компании попытаются расширить маршрутные сети за счет друг друга
Анастасия Львова
Код-шеринг подразумевает, что партнеры могут продавать билеты на рейсы друг друга / Наталья Селиверстова / РИА Новости

Крупнейшая частная авиакомпания России S7 Airlines, принадлежащая Владиславу Филеву и его дочерям Марии и Татьяне, и дальневосточная «Аврора» (владелец – правительство Сахалинской области) заключили код-шеринговое соглашение. Соглашение вступило в силу с 7 декабря и действует до конца 2026 г., следует из текста соглашения, с которым ознакомились «Ведомости».

Заместитель директора по развитию «Авроры» Валерий Крипа сообщил «Ведомостям», что код-шеринг компаний действительно прорабатывался, более подробные комментарии представитель «Авроры» обещал предоставить позднее. Представитель S7 не ответил на запрос «Ведомостей». При этом, как следует из системы бронирования S7, компания уже начала продавать билеты на рейсы «Авроры», причем по тем же ценам, что и «Аврора». Например, рейс Хабаровск – Оха (на севере острова Сахалин) на 2 февраля обойдется в 5840 руб. в одну сторону, Южно-Сахалинск – Комсомольск-на-Амуре на конец декабря – в 4635 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных