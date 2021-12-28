В год рекордного госрегулирования рынков продуктов питания цены на них выросли

В год рекордного госрегулирования рынков продуктов питания цены на них вырослиНекоторые меры оказались неэффективными, считает бизнес
2021 год стал беспрецедентным по количеству введенных в России мер государственного регулирования производителей сельхозпродукции и продуктов питания. Все началось с того, что еще в конце декабря 2020 г. президент России Владимир Путин раскритиковал правительство за рост цен на базовые продукты питания. Тогда он упомянул сахар, растительное масло, макароны, муку и хлеб. Он сказал, что нельзя связывать рост с пандемией, а основная причина – попытка производителей подогнать внутренние цены под растущие мировые.
В результате власти придумали механизм соглашений между правительством, производителями и ритейлом о предельных ценах на сахар-песок и подсолнечное масло. Они фактически действовали до 1 октября (по сахару соглашения истекли раньше, но были продлены неофициально).