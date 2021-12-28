Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

В год рекордного госрегулирования рынков продуктов питания цены на них выросли

Некоторые меры оказались неэффективными, считает бизнес
Екатерина Бурлакова
Сохранение демпфера на постоянной основе может в среднесрочной перспективе снизить привлекательность производства зерна для продажи на мировом рынке и уменьшить интерес аграриев к культурам, на которые распространяется этот механизм / Евгений Разумный / Ведомости

2021 год стал беспрецедентным по количеству введенных в России мер государственного регулирования производителей сельхозпродукции и продуктов питания. Все началось с того, что еще в конце декабря 2020 г. президент России Владимир Путин раскритиковал правительство за рост цен на базовые продукты питания. Тогда он упомянул сахар, растительное масло, макароны, муку и хлеб. Он сказал, что нельзя связывать рост с пандемией, а основная причина – попытка производителей подогнать внутренние цены под растущие мировые.

В результате власти придумали механизм соглашений между правительством, производителями и ритейлом о предельных ценах на сахар-песок и подсолнечное масло. Они фактически действовали до 1 октября (по сахару соглашения истекли раньше, но были продлены неофициально).

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных