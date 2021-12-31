Почему грузовой транспорт не справился с постковидным восстановлением

В 2022 г. в первую очередь ожидается рост погрузки и перевалки основных экспортных грузов ТЭКа (нефть, нефтепродукты, уголь) ввиду сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры, отметил управляющий директор сектора транспорта «Открытие Research» Александр Полыгалов Он уточнил, что в плане перевалки нефти ситуация будет зависеть также от договоренностей ОПЕК+ в течение 2022 г. Рост контейнерных перевозок по железной дороге и перевалки контейнеров в портах продолжится благодаря уходу части грузов на железнодорожный транзит из-за стоимости фрахта, которая, по оценке Полыгалова, в 2022 г. останется высокой. Кроме того, будет позитивно влиять рост контейнеризации перевозок в России, что потянет за собой и рост контейнерной перевалки в портах, пояснил эксперт. При этом аналитики «ВТБ капитала» отмечают, что ставки на перевозку контейнеров по морю останутся высокими и в 2022 г.