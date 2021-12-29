Казахстан всерьез задумался о строительстве АЭС

«Мы сделали сейчас баланс производства и потребления электроэнергии до 2035 г. Мы однозначно видим необходимость строительства атомной электростанции для того, чтобы обеспечить электроэнергией наше население и нашу экономику», – сказал он (цитата по ТАСС).