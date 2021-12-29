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Казахстан всерьез задумался о строительстве АЭС

К этому республику подталкивает нашествие майнеров криптовалют из КНР
Александр Волобуев
Эрик Романенко / ТАСС

Власти Казахстана опять начали обсуждать идею создания в стране атомной генерации. В качестве потенциальных площадок для строительства АЭС рассматриваются две локации: поселок Улкен в Алма-Атинской области и город Курчатов в Восточно-Казахстанской области, сообщил 28 декабря журналистам министр энергетики республики Магзум Мирзагалиев.

«Мы сделали сейчас баланс производства и потребления электроэнергии до 2035 г. Мы однозначно видим необходимость строительства атомной электростанции для того, чтобы обеспечить электроэнергией наше население и нашу экономику», – сказал он (цитата по ТАСС).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных