Казахстан всерьез задумался о строительстве АЭС

Казахстан всерьез задумался о строительстве АЭСК этому республику подталкивает нашествие майнеров криптовалют из КНР
Власти Казахстана опять начали обсуждать идею создания в стране атомной генерации. В качестве потенциальных площадок для строительства АЭС рассматриваются две локации: поселок Улкен в Алма-Атинской области и город Курчатов в Восточно-Казахстанской области, сообщил 28 декабря журналистам министр энергетики республики Магзум Мирзагалиев.
«Мы сделали сейчас баланс производства и потребления электроэнергии до 2035 г. Мы однозначно видим необходимость строительства атомной электростанции для того, чтобы обеспечить электроэнергией наше население и нашу экономику», – сказал он (цитата по ТАСС).
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