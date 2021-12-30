Ртутные термометры исчезают из продажи

Ртутные термометры исчезают из продажиАптечные сети распродают остатки, а потребители переходят на цифровые аналоги
Ртутные термометры в скором времени могут полностью исчезнуть из продажи, рассказали «Ведомостям» представители нескольких аптечных сетей, дистрибуторов и маркетплейсов. Они объясняют это Минаматской конвенцией, которая ограничивает использование ртути в бытовых условиях.
Этот документ подписали в 2013–2014 гг. 128 стран, включая Россию, которая пока его еще не ратифицировала. С 2020 г. конвенция запрещает производство, экспорт и импорт некоторых видов ртутьсодержащей продукции. Крупнейший производитель ртутных термометров в мире – Китай. В 2019 г. на него приходилось 95,7% импортированных в Россию термометров, содержащих ртуть (более поздних данных нет), следует из данных ФТС.
Ртутных термометров практически не осталось в «Аптечной сети 36,6» (в нее входит свыше 1500 аптек, она занимает 8-е место по выручке в рейтинге DSM Group), говорит ее представитель. Системные поставки ртутных термометров в аптечную сеть «Ригла» (почти 3500 аптек, 2-я по выручке) прекратились с I квартала 2021 г. из-за закрытия импорта из Китая, рассказывает ее коммерческий директор Наталья Бурдина.
Весь год компания реализовывала остатки партий ртутных термометров, закупленных ранее у китайских Jiangsu Yuyue Medical Instruments и Wuxi Medical Instrument Factory, а также дистрибутора Amrus Enterprises и российской компании «Термоприбор». С декабря в аптеках сети продаются только термометры последней. При этом и их запасы сокращаются, добавляет Бурдина. Представители «Термоприбора» и еще одной крупной аптечной сети – «Эркафарма» не ответили на запрос «Ведомостей».
Дистрибутор ЦВ «Протек» реализует остатки ртутных термометров, ранее зарезервированных клиентами, рассказал коммерческий директор Борис Попов. В 2021 г. импортных поставок не было. Компания продавала продукцию, завезенную в Россию в 2020 г., а также отечественные изделия, произведенные в том же году. В 2021 г. отгрузки ртутных термометров у компании в натуральном выражении сократились на 70% по сравнению с прошлым годом. У принадлежащего компании маркетплейса «Здравсити» они снизились в 4,5 раза, абсолютные цифры Попов не привел. Дистрибуторское подразделение «Р-фарма» не поставляет ртутные термометры, заявил представитель компании.
Еще в 2020 г., по данным DSM Group, ртутные термометры были самыми популярными в России: они недорогие, отличаются точностью измерений и долгим сроком службы. Всего за 11 месяцев 2021 г. аптечные сети в России продали 6,68 млн упаковок термометров на сумму 2,5 млрд руб., свидетельствуют подсчеты аналитической компании. Продажи ртутных термометров при этом сократились вдвое по сравнению с прошлым годом, до 2,1 млн упаковок, тогда как выручили аптеки за них вдвое больше – почти 662 млн руб. Продажи инфракрасных термометров в штуках тоже упали – на 43% до 90 000 упаковок, а безртутных и цифровых, наоборот, выросли – на 11% до 1,21 млн и на 8% до 3,33 млн упаковок соответственно.
При отсутствии в аптеке ртутного термометра потребители в 2021 г. покупали цифровые, выяснили по просьбе «Ведомостей» аналитики DSM. «Аптечная сеть 36,6» переориентировалась на продажу спиртовых градусников, говорит ее представитель. В «Сбер еаптеке», втором по выручке сервисе дистанционного заказа, большая часть продаж приходится на электронные и безртутные термометры, хотя год назад в штуках лидировали ртутные изделия, говорит представитель компании. В ноябре 2021 г. продажи термометров из ртути снизились на 63% в годовом выражении, в декабре – на 20%, добавляет он. Их заменили в первую очередь электронные: в ноябре их продажи выросли на 61%, в декабре – на 74%. Абсолютных цифр собеседник «Ведомостей» не приводит.
Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов считает, что недорогие термометры полностью не уйдут с рынка, просто в них будет использоваться другой состав. Он думает, что их заменят российские и китайские аналоги без ртути (например, на основе спирта). А вот производство ртутных, электронных или инфракрасных аналогов вряд ли появится в России, поскольку для создания конкурентоспособного производства не хватает отечественных компонентов, а сборка китайских комплектующих в нашей стране экономически нецелесообразна. Следовательно, такие виды изделий Россия будет импортировать.