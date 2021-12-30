Ртутные термометры исчезают из продажи

Еще в 2020 г., по данным DSM Group, ртутные термометры были самыми популярными в России: они недорогие, отличаются точностью измерений и долгим сроком службы. Всего за 11 месяцев 2021 г. аптечные сети в России продали 6,68 млн упаковок термометров на сумму 2,5 млрд руб., свидетельствуют подсчеты аналитической компании. Продажи ртутных термометров при этом сократились вдвое по сравнению с прошлым годом, до 2,1 млн упаковок, тогда как выручили аптеки за них вдвое больше – почти 662 млн руб. Продажи инфракрасных термометров в штуках тоже упали – на 43% до 90 000 упаковок, а безртутных и цифровых, наоборот, выросли – на 11% до 1,21 млн и на 8% до 3,33 млн упаковок соответственно.