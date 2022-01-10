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Погрузка РЖД в 2021 году превысила доковидный уровень

Но рост спроса натолкнулся на проблемы на стыке портов и железной дороги
Ксения Потаева Матвей Катков
Значение сезонного фактора в последние годы выросло / Евгений Разумный / Ведомости

По данным РЖД, погрузка на сети по итогам 2021 г. составила 1282,9 млн т, что на 3,2% больше, чем годом ранее. Этот показатель незначительно выше и доковидных значений 2019 г., когда он составил 1278,1 млн т.

Драйверами роста традиционно стали погрузка угля (371,7 млн т, +5,2% к 2020 г.), лома черных металлов (16,4 млн т, +14,4% к 2020 г.), удобрений (65 млн т, +3,6%) и контейнерных грузов. Пока итоговых данных по контейнерам нет, но за 11 месяцев 2021 г. их было перевезено на 12,2% больше – 5,92 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера) во всех видах сообщения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных