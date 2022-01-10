Погрузка РЖД в 2021 году превысила доковидный уровень

Драйверами роста традиционно стали погрузка угля (371,7 млн т, +5,2% к 2020 г.), лома черных металлов (16,4 млн т, +14,4% к 2020 г.), удобрений (65 млн т, +3,6%) и контейнерных грузов. Пока итоговых данных по контейнерам нет, но за 11 месяцев 2021 г. их было перевезено на 12,2% больше – 5,92 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера) во всех видах сообщения.