Погрузка РЖД в 2021 году превысила доковидный уровень

Погрузка РЖД в 2021 году превысила доковидный уровеньНо рост спроса натолкнулся на проблемы на стыке портов и железной дороги
По данным РЖД, погрузка на сети по итогам 2021 г. составила 1282,9 млн т, что на 3,2% больше, чем годом ранее. Этот показатель незначительно выше и доковидных значений 2019 г., когда он составил 1278,1 млн т.
Драйверами роста традиционно стали погрузка угля (371,7 млн т, +5,2% к 2020 г.), лома черных металлов (16,4 млн т, +14,4% к 2020 г.), удобрений (65 млн т, +3,6%) и контейнерных грузов. Пока итоговых данных по контейнерам нет, но за 11 месяцев 2021 г. их было перевезено на 12,2% больше – 5,92 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера) во всех видах сообщения.
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