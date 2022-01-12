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Инвесторы пока не готовы отказаться от акций нефтекомпаний

В этом десятилетии котировки будут поддерживаться недостатком инвестиций в добычу
Василий Милькин Матвей Катков
Sergei Karpukhin / Reuters

Нефтегазовая сфера в ближайшие годы останется привлекательной для инвесторов, несмотря на давление климатической повестки, следует из доклада Центра энергетического воздействия консалтинговой компании BCG. «Ведомости» ознакомились с документом, подготовленным на базе опроса 250 институциональных инвесторов сектора.

В исследовании отмечается, что, несмотря на кризис в мировой энергетике, акции энергокомпаний с января по конец октября 2021 г. подорожали на 50% на фоне высоких цен на энергоносители. За последние 12 месяцев они также заметно прибавили в цене. Инвесторы настроены оптимистично в отношении способности нефтегазовой отрасли и далее генерировать высокий акционерный доход, говорится в документе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных