Инвесторы пока не готовы отказаться от акций нефтекомпаний

В исследовании отмечается, что, несмотря на кризис в мировой энергетике, акции энергокомпаний с января по конец октября 2021 г. подорожали на 50% на фоне высоких цен на энергоносители. За последние 12 месяцев они также заметно прибавили в цене. Инвесторы настроены оптимистично в отношении способности нефтегазовой отрасли и далее генерировать высокий акционерный доход, говорится в документе.