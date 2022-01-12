Инвесторы пока не готовы отказаться от акций нефтекомпаний

Инвесторы пока не готовы отказаться от акций нефтекомпанийВ этом десятилетии котировки будут поддерживаться недостатком инвестиций в добычу
Нефтегазовая сфера в ближайшие годы останется привлекательной для инвесторов, несмотря на давление климатической повестки, следует из доклада Центра энергетического воздействия консалтинговой компании BCG. «Ведомости» ознакомились с документом, подготовленным на базе опроса 250 институциональных инвесторов сектора.
В исследовании отмечается, что, несмотря на кризис в мировой энергетике, акции энергокомпаний с января по конец октября 2021 г. подорожали на 50% на фоне высоких цен на энергоносители. За последние 12 месяцев они также заметно прибавили в цене. Инвесторы настроены оптимистично в отношении способности нефтегазовой отрасли и далее генерировать высокий акционерный доход, говорится в документе.
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