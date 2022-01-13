Цены на никель выросли до максимума более чем за 10 лет

Стоимость трехмесячного фьючерса на никель на Лондонской бирже металлов (LME) 12 января достигла $22 420 за 1 т, свидетельствуют данные торгов. Это максимум с начала августа 2011 г., когда цена составляла $22 505 за 1 т. Текущий пик стал результатом длительного ралли: цены на никель начали расти в апреле 2021 г., когда металл торговался на уровне $16 000 за 1 т. С 6 января 2022 г., когда тонна никеля стоила $20 480, начался новый рост, и с этого момента металл подорожал уже почти на 10%.