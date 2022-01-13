Цены на никель выросли до максимума более чем за 10 лет

Цены на никель выросли до максимума более чем за 10 летКотировки подстегивает рост спроса на электромобили и снижение запасов металла
Стоимость трехмесячного фьючерса на никель на Лондонской бирже металлов (LME) 12 января достигла $22 420 за 1 т, свидетельствуют данные торгов. Это максимум с начала августа 2011 г., когда цена составляла $22 505 за 1 т. Текущий пик стал результатом длительного ралли: цены на никель начали расти в апреле 2021 г., когда металл торговался на уровне $16 000 за 1 т. С 6 января 2022 г., когда тонна никеля стоила $20 480, начался новый рост, и с этого момента металл подорожал уже почти на 10%.
Рост стоимости никеля вызван растущим спросом на него, в частности при производстве электромобилей (никель используется в аккумуляторах), а также снижением запасов металла на основных биржевых площадках. По данным Refinitiv, запасы никеля на LME снижаются с конца апреля 2021 г., на 11 января они опустились до 99 462 т.
Текущий рост цен на никель вызван комбинацией факторов, признает начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Это и оптимистичные ожидания по потреблению никеля в производстве батарей для электромобилей, и значительное снижение запасов никеля на LME и Шанхайской бирже, говорит он. Еще одним фактором является рост спроса и цен на нержавеющий прокат в Китае (при производстве используется никель). Никель сейчас в большей степени металл для производства нержавеющей стали, отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Цены на нее в Китае растут в преддверии летней Олимпиады 2022 г.