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Цены на никель выросли до максимума более чем за 10 лет

Котировки подстегивает рост спроса на электромобили и снижение запасов металла
Василий Милькин
Низкие запасы никеля на биржах указывают на дефицит на рынке, сформировавшийся в 2021 г. / Евгений Разумный / Ведомости

Стоимость трехмесячного фьючерса на никель на Лондонской бирже металлов (LME) 12 января достигла $22 420 за 1 т, свидетельствуют данные торгов. Это максимум с начала августа 2011 г., когда цена составляла $22 505 за 1 т. Текущий пик стал результатом длительного ралли: цены на никель начали расти в апреле 2021 г., когда металл торговался на уровне $16 000 за 1 т. С 6 января 2022 г., когда тонна никеля стоила $20 480, начался новый рост, и с этого момента металл подорожал уже почти на 10%.

Рост стоимости никеля вызван растущим спросом на него, в частности при производстве электромобилей (никель используется в аккумуляторах), а также снижением запасов металла на основных биржевых площадках. По данным Refinitiv, запасы никеля на LME снижаются с конца апреля 2021 г., на 11 января они опустились до 99 462 т.

Текущий рост цен на никель вызван комбинацией факторов, признает начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Это и оптимистичные ожидания по потреблению никеля в производстве батарей для электромобилей, и значительное снижение запасов никеля на LME и Шанхайской бирже, говорит он. Еще одним фактором является рост спроса и цен на нержавеющий прокат в Китае (при производстве используется никель). Никель сейчас в большей степени металл для производства нержавеющей стали, отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Цены на нее в Китае растут в преддверии летней Олимпиады 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных