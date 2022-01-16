«Газпром» намерен в арбитраже заставить Польшу доплатить за газ с 2017 года

«Газпром» намерен в арбитраже заставить Польшу доплатить за газ с 2017 годаСами поляки на фоне разрастания энергокризиса предлагали снизить цену контракта
«Газпром» 14 января обратился в Международный арбитражный суд Стокгольма (стокгольмский арбитраж) с иском о ретроактивном пересмотре ценовых условий контракта на поставку газа польской госкомпании PGNiG, сообщили обе компании. «Принимая во внимание то, что коммерческие переговоры по пересмотру цены в соответствии с требованиями «Газпром экспорта» не привели к достижению договоренностей, российская компания в соответствии с контрактными условиями передала эти споры на разрешение арбитражного трибунала», – поясняется в релизе «Газпром экспорта» (экспортная структура «Газпрома»). PGNiG уточнила, что обращение российской компании касается условий контракта с 2017 г.
Контракт, о котором идет речь, был заключен еще в 1996 г. и обычно называется ямальским (газ поступает в основном по газопроводу Ямал – Европа). Он предусматривает продажу Польше около 9,8 млрд куб. м газа в год, из которых PGNiG по условию «бери или плати» должна импортировать не менее 8,7 млрд куб. м в год. Ямальский контракт истекает в конце 2022 г., и в ноябре 2019 г. PGNiG официально сообщила о желании прекратить закупку газа у «Газпрома» после его завершения. В сентябре 2021 г. это намерение подтвердил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. По его словам, Варшава рассчитывает диверсифицировать поставки за счет газопровода Baltic Pipe из Норвегии (должен заработать с октября 2022 г.).