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«Газпром» намерен в арбитраже заставить Польшу доплатить за газ с 2017 года

Сами поляки на фоне разрастания энергокризиса предлагали снизить цену контракта
Матвей Катков
Проблема высоких спотовых цен на газ в Европе сохраняется / Bartek Sadowski / Bloomberg via Getty Images

«Газпром» 14 января обратился в Международный арбитражный суд Стокгольма (стокгольмский арбитраж) с иском о ретроактивном пересмотре ценовых условий контракта на поставку газа польской госкомпании PGNiG, сообщили обе компании. «Принимая во внимание то, что коммерческие переговоры по пересмотру цены в соответствии с требованиями «Газпром экспорта» не привели к достижению договоренностей, российская компания в соответствии с контрактными условиями передала эти споры на разрешение арбитражного трибунала», – поясняется в релизе «Газпром экспорта» (экспортная структура «Газпрома»). PGNiG уточнила, что обращение российской компании касается условий контракта с 2017 г.

Контракт, о котором идет речь, был заключен еще в 1996 г. и обычно называется ямальским (газ поступает в основном по газопроводу Ямал – Европа). Он предусматривает продажу Польше около 9,8 млрд куб. м газа в год, из которых PGNiG по условию «бери или плати» должна импортировать не менее 8,7 млрд куб. м в год. Ямальский контракт истекает в конце 2022 г., и в ноябре 2019 г. PGNiG официально сообщила о желании прекратить закупку газа у «Газпрома» после его завершения. В сентябре 2021 г. это намерение подтвердил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. По его словам, Варшава рассчитывает диверсифицировать поставки за счет газопровода Baltic Pipe из Норвегии (должен заработать с октября 2022 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных