«Газпром» намерен в арбитраже заставить Польшу доплатить за газ с 2017 года

Контракт, о котором идет речь, был заключен еще в 1996 г. и обычно называется ямальским (газ поступает в основном по газопроводу Ямал – Европа). Он предусматривает продажу Польше около 9,8 млрд куб. м газа в год, из которых PGNiG по условию «бери или плати» должна импортировать не менее 8,7 млрд куб. м в год. Ямальский контракт истекает в конце 2022 г., и в ноябре 2019 г. PGNiG официально сообщила о желании прекратить закупку газа у «Газпрома» после его завершения. В сентябре 2021 г. это намерение подтвердил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. По его словам, Варшава рассчитывает диверсифицировать поставки за счет газопровода Baltic Pipe из Норвегии (должен заработать с октября 2022 г.).