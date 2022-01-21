Связанный с банком «Россия» топ-менеджер будет отвечать за развитие виноделия

ФСРО АВВР учреждена в конце ноября прошлого года. Согласно закону о виноградарстве и виноделии она будет участвовать в регулировании рынка: устанавливать дополнительные стандарты для продукции, контролировать их соблюдение, выдавать сертификаты качества (без них нельзя получить лицензию на производство вин с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения) и т. д. Тогда же на должность исполнительного секретаря был избран генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Сейчас он в должности председателя правления является первым лицом организации, уточнили «Ведомостям» исполнительный директор ФСРО АВВР Алексей Плотников и сам Киселев. Исполнительный секретарь, которым стал Столяров, в свою очередь, отвечает за текущую деятельность, исполняет решения общего собрания членов и правления, представляет организацию в государственных органах и коммерческих структурах и т. д., говорится в уставе, с которым ознакомились «Ведомости».