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Связанный с банком «Россия» топ-менеджер будет отвечать за развитие виноделия

Структуры финансовой организации активно инвестируют в производство вина
Екатерина Бурлакова
Федеральную СРО виноделов, отвечающую за выдачу сертификатов качества, возглавил человек, которого участники рынка связывают с банком «Россия». Структуры последнего активно инвестируют в производство вина / ТАСС

Одним из ключевых руководителей ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» (ФСРО АВВР) стал Александр Столяров, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса»: с конца декабря 2021 г. он числится там исполнительным секретарем правления. Столярова несколько участников рынка считают представителем банка «Россия», структуры которого в последнее время скупают винодельческие активы. Косвенно это подтверждают данные «СПАРК-Интерфакса». К примеру, Столяров возглавляет петербургскую фирму «Агротриумф», в числе учредителей которой «АБР менеджмент» (создана менеджментом банковской группы «Россия» для управления ее активами). Ранее «РИА Новости» также называло Столярова советником министра сельского хозяйства. Представители банка «Россия», «АБР менеджмента», Минсельхоза на запросы «Ведомостей» не ответили. Так же поступил и Столяров.

ФСРО АВВР учреждена в конце ноября прошлого года. Согласно закону о виноградарстве и виноделии она будет участвовать в регулировании рынка: устанавливать дополнительные стандарты для продукции, контролировать их соблюдение, выдавать сертификаты качества (без них нельзя получить лицензию на производство вин с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения) и т. д. Тогда же на должность исполнительного секретаря был избран генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Сейчас он в должности председателя правления является первым лицом организации, уточнили «Ведомостям» исполнительный директор ФСРО АВВР Алексей Плотников и сам Киселев. Исполнительный секретарь, которым стал Столяров, в свою очередь, отвечает за текущую деятельность, исполняет решения общего собрания членов и правления, представляет организацию в государственных органах и коммерческих структурах и т. д., говорится в уставе, с которым ознакомились «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных