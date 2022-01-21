Связанный с банком «Россия» топ-менеджер будет отвечать за развитие виноделия

Связанный с банком «Россия» топ-менеджер будет отвечать за развитие виноделияСтруктуры финансовой организации активно инвестируют в производство вина
Одним из ключевых руководителей ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» (ФСРО АВВР) стал Александр Столяров, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса»: с конца декабря 2021 г. он числится там исполнительным секретарем правления. Столярова несколько участников рынка считают представителем банка «Россия», структуры которого в последнее время скупают винодельческие активы. Косвенно это подтверждают данные «СПАРК-Интерфакса». К примеру, Столяров возглавляет петербургскую фирму «Агротриумф», в числе учредителей которой «АБР менеджмент» (создана менеджментом банковской группы «Россия» для управления ее активами). Ранее «РИА Новости» также называло Столярова советником министра сельского хозяйства. Представители банка «Россия», «АБР менеджмента», Минсельхоза на запросы «Ведомостей» не ответили. Так же поступил и Столяров.
ФСРО АВВР учреждена в конце ноября прошлого года. Согласно закону о виноградарстве и виноделии она будет участвовать в регулировании рынка: устанавливать дополнительные стандарты для продукции, контролировать их соблюдение, выдавать сертификаты качества (без них нельзя получить лицензию на производство вин с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения) и т. д. Тогда же на должность исполнительного секретаря был избран генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Сейчас он в должности председателя правления является первым лицом организации, уточнили «Ведомостям» исполнительный директор ФСРО АВВР Алексей Плотников и сам Киселев. Исполнительный секретарь, которым стал Столяров, в свою очередь, отвечает за текущую деятельность, исполняет решения общего собрания членов и правления, представляет организацию в государственных органах и коммерческих структурах и т. д., говорится в уставе, с которым ознакомились «Ведомости».