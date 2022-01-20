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Продавец одежды «Каляев» закрывает фабрики по производству изделий из норки

Это связано с пандемией коронавируса и отказом от натурального меха во всем мире
Маргарита Соболь
Пандемия COVID-19 нанесла серьезный удар по производству меха / Денис Абрамов для Ведомостей

«Каляев» прекращает производство изделий из натурального меха и распродает остатки товаров, сообщил «Ведомостям» владелец торгового знака «Каляев». Для этого компания намерена закрыть фабрику на Кантемировской улице в Москве, которая выпускала около 15 000 норковых шуб в год. Сама сеть, включающая 19 магазинов, называет себя крупнейшим производителем таких изделий в России (ее выручка, согласно «СПАРК-Интерфаксу», в 2020 г. составляла 1,1 млрд руб., а общий товарооборот за прошлый год – 2,3 млрд руб.). Подтвердить эту информацию не удалось. Теперь компания, по словам Каляева, сделает акцент на искусственном мехе, пуховиках, пальто, коже и намерена расширять ассортимент именно в этих сегментах.

Свое решение сеть объясняет снижением спроса на меховые изделия. Начиная с 2018 г. этот рынок ежегодно падает на 25%, говорит представитель «Каляева». В то же время спрос на пуховики, по его данным, растет на 30%. Популярность искусственного меха увеличилась к 2019 г. на 323%, а к 2020 г. – еще на 114%, приводит данные представитель компании. Абсолютные цифры он не привел.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных