Продавец одежды «Каляев» закрывает фабрики по производству изделий из норки

«Каляев» прекращает производство изделий из натурального меха и распродает остатки товаров, сообщил «Ведомостям» владелец торгового знака «Каляев». Для этого компания намерена закрыть фабрику на Кантемировской улице в Москве, которая выпускала около 15 000 норковых шуб в год. Сама сеть, включающая 19 магазинов, называет себя крупнейшим производителем таких изделий в России (ее выручка, согласно «СПАРК-Интерфаксу», в 2020 г. составляла 1,1 млрд руб., а общий товарооборот за прошлый год – 2,3 млрд руб.). Подтвердить эту информацию не удалось. Теперь компания, по словам Каляева, сделает акцент на искусственном мехе, пуховиках, пальто, коже и намерена расширять ассортимент именно в этих сегментах.