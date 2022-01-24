Мир рискует столкнуться в 2022 году со сверхвысокими ценами на нефть

Мир рискует столкнуться в 2022 году со сверхвысокими ценами на нефтьЭто может случиться из-за недоинвестирования отрасли, считают аналитики
Объем открытых в 2021 г. традиционных запасов нефти в мире достиг минимума с 1950-х гг. – 3,3 млрд барр., говорится в обзоре исследовательской компании Sanford C. Bernstein & Co («Ведомости» ознакомились с выводами экспертов). По данным компании, ситуация усугубляется: в 2021 г. площадь новых участков, на которые были выданы лицензии на разведку, достигла минимума за последнее десятилетие – 408 000 кв. км.
В обзоре говорится, что сокращение открытий новых месторождений в 2021 г. частично обусловлено пандемией коронавируса, но также оно было вызвано стремлением многих стран мира к достижению климатических целей в рамках Парижского соглашения. Эти факторы затронули деятельность целого ряда нефтяных компаний, указывают аналитики Bernstein. Так, британско-нидерландская Shell сокращает портфель нефтяных проектов, норвежская Equinor и британская BP вернули лицензии на участки на шельфе Канады в конце 2021 г., испанская Repsol отказалась от двух участков в Западной Сибири, а немецкая Wintershall Dea объявила о выходе из нефтяных проектов в Бразилии и Аргентине.