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Мир рискует столкнуться в 2022 году со сверхвысокими ценами на нефть

Это может случиться из-за недоинвестирования отрасли, считают аналитики
Василий Милькин
Говорить о том, что в текущей ситуации инвестиции в новые добывающие проекты будут расти, сложно / Олег Литвин / ТАСС

Объем открытых в 2021 г. традиционных запасов нефти в мире достиг минимума с 1950-х гг. – 3,3 млрд барр., говорится в обзоре исследовательской компании Sanford C. Bernstein & Co («Ведомости» ознакомились с выводами экспертов). По данным компании, ситуация усугубляется: в 2021 г. площадь новых участков, на которые были выданы лицензии на разведку, достигла минимума за последнее десятилетие – 408 000 кв. км.

В обзоре говорится, что сокращение открытий новых месторождений в 2021 г. частично обусловлено пандемией коронавируса, но также оно было вызвано стремлением многих стран мира к достижению климатических целей в рамках Парижского соглашения. Эти факторы затронули деятельность целого ряда нефтяных компаний, указывают аналитики Bernstein. Так, британско-нидерландская Shell сокращает портфель нефтяных проектов, норвежская Equinor и британская BP вернули лицензии на участки на шельфе Канады в конце 2021 г., испанская Repsol отказалась от двух участков в Западной Сибири, а немецкая Wintershall Dea объявила о выходе из нефтяных проектов в Бразилии и Аргентине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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