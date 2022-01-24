Мир рискует столкнуться в 2022 году со сверхвысокими ценами на нефть

В обзоре говорится, что сокращение открытий новых месторождений в 2021 г. частично обусловлено пандемией коронавируса, но также оно было вызвано стремлением многих стран мира к достижению климатических целей в рамках Парижского соглашения. Эти факторы затронули деятельность целого ряда нефтяных компаний, указывают аналитики Bernstein. Так, британско-нидерландская Shell сокращает портфель нефтяных проектов, норвежская Equinor и британская BP вернули лицензии на участки на шельфе Канады в конце 2021 г., испанская Repsol отказалась от двух участков в Западной Сибири, а немецкая Wintershall Dea объявила о выходе из нефтяных проектов в Бразилии и Аргентине.