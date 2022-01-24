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Ремонты на французских АЭС могут усугубить энергокризис в Европе

В 2022 году атомные мощности страны снизят выработку на 10%
Илья Лакстыгал
Франция вполне может столкнуться с резким падением уровня атомной генерации / Benoit Tessier / Reuters

Энергорынок Франции становится зависимым от поставок электроэнергии из других стран ЕС. В январе страна в отдельные дни импортировала из Германии и Бельгии по несколько сотен миллионов киловатт-часов, следует из данных европейской энергобиржи Nord Pool. Так, в Бельгии 25 января Франция закупит 32 млн кВт ч при экспорте в эту страну около 1,6 млн кВт ч, а в Германии – 33,6 млн кВт ч при экспорте около 7 млн кВт ч. В отдельные дни импорт был значительно выше: например, 14 января перетоки из Германии и Бельгии достигали 144 млн кВт ч.

Такая ситуация складывается на фоне проблем со стареющим реакторным парком французских АЭС, составляющих большинство (более 70% по мощности) от всей генерации страны. Исторически АЭС Франции обеспечивали соседние страны энергией в пиковые периоды. Сейчас проблемы с АЭС ведут к ограничениям поставок на фоне рекордных цен на электроэнергию в Европе. По данным Nord Pool, 25 января оптовые цены на электроэнергию на бирже во Франции, Германии, Бельгии, Австрии превышают уровень 290 евро за 1 МВт ч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных