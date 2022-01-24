Ремонты на французских АЭС могут усугубить энергокризис в Европе

Ремонты на французских АЭС могут усугубить энергокризис в ЕвропеВ 2022 году атомные мощности страны снизят выработку на 10%
Энергорынок Франции становится зависимым от поставок электроэнергии из других стран ЕС. В январе страна в отдельные дни импортировала из Германии и Бельгии по несколько сотен миллионов киловатт-часов, следует из данных европейской энергобиржи Nord Pool. Так, в Бельгии 25 января Франция закупит 32 млн кВт ч при экспорте в эту страну около 1,6 млн кВт ч, а в Германии – 33,6 млн кВт ч при экспорте около 7 млн кВт ч. В отдельные дни импорт был значительно выше: например, 14 января перетоки из Германии и Бельгии достигали 144 млн кВт ч.
Такая ситуация складывается на фоне проблем со стареющим реакторным парком французских АЭС, составляющих большинство (более 70% по мощности) от всей генерации страны. Исторически АЭС Франции обеспечивали соседние страны энергией в пиковые периоды. Сейчас проблемы с АЭС ведут к ограничениям поставок на фоне рекордных цен на электроэнергию в Европе. По данным Nord Pool, 25 января оптовые цены на электроэнергию на бирже во Франции, Германии, Бельгии, Австрии превышают уровень 290 евро за 1 МВт ч.