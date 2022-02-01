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Выработка угольной генерации в ЕС выросла в 2021 году на 11%

При дорогом газе этот тренд может сохраниться и в этом году
Василий Милькин
Рост потребления угля в мировой энергетике идет вразрез с ужесточением экологических требований и активными призывами к декарбонизации / David W Cerny / Reuters

Производство электроэнергии на угольных ТЭС в Европе в 2021 г. выросло более чем на 11%, сообщается в докладе Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованном 31 января. При этом объемы выработки газовых энергоблоков снизились за год на 1% на фоне высоких цен на газ (абсолютные цифры по выработке агентство не приводит).

В докладе отмечается, что в 2020 г. низкие цены на газ позволили значительно снизить использование угля при выработке электроэнергии во многих регионах мира, в том числе и в Европе. Но уже во втором полугодии 2020 г. он начал дорожать, и тренд поменялся на противоположный. В результате спрос на газ в 2021 г. рос значительно медленнее, чем прогнозировало МЭА: на 4,6% против прогнозировавшихся в первом полугодии 7%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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