Выработка угольной генерации в ЕС выросла в 2021 году на 11%При дорогом газе этот тренд может сохраниться и в этом году
Производство электроэнергии на угольных ТЭС в Европе в 2021 г. выросло более чем на 11%, сообщается в докладе Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованном 31 января. При этом объемы выработки газовых энергоблоков снизились за год на 1% на фоне высоких цен на газ (абсолютные цифры по выработке агентство не приводит).
В докладе отмечается, что в 2020 г. низкие цены на газ позволили значительно снизить использование угля при выработке электроэнергии во многих регионах мира, в том числе и в Европе. Но уже во втором полугодии 2020 г. он начал дорожать, и тренд поменялся на противоположный. В результате спрос на газ в 2021 г. рос значительно медленнее, чем прогнозировало МЭА: на 4,6% против прогнозировавшихся в первом полугодии 7%.