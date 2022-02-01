Выработка угольной генерации в ЕС выросла в 2021 году на 11%

В докладе отмечается, что в 2020 г. низкие цены на газ позволили значительно снизить использование угля при выработке электроэнергии во многих регионах мира, в том числе и в Европе. Но уже во втором полугодии 2020 г. он начал дорожать, и тренд поменялся на противоположный. В результате спрос на газ в 2021 г. рос значительно медленнее, чем прогнозировало МЭА: на 4,6% против прогнозировавшихся в первом полугодии 7%.