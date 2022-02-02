«Газпром» в январе резко сократил объемы экспорта газа в ЕС

«Газпром» в январе резко сократил объемы экспорта газа в ЕСЕвропа предпочла опустошать свои хранилища и покупать СПГ, поясняют эксперты
Объемы поставок газа в страны дальнего зарубежья в январе 2022 г. упали на 41,3%, или на 8 млрд куб. м к показателям января 2021 г., до 11,4 млрд куб. м, сообщил «Газпром» 1 февраля.
В статистику поставок в дальнее зарубежье «Газпром» традиционно включает данные по объемам, проданным в страны Евросоюза (ЕС), Турцию и Китай. Данные по поставкам в Турцию за январь компания не приводит. Но за период 1–15 января, как сообщал «Газпром» в середине месяца, они выросли незначительно (+0,3%).
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