«Газпром» в январе резко сократил объемы экспорта газа в ЕС

В статистику поставок в дальнее зарубежье «Газпром» традиционно включает данные по объемам, проданным в страны Евросоюза (ЕС), Турцию и Китай. Данные по поставкам в Турцию за январь компания не приводит. Но за период 1–15 января, как сообщал «Газпром» в середине месяца, они выросли незначительно (+0,3%).