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России предрекли сложности с наращиванием добычи нефти

Для выполнения условий сделки ОПЕК+ могут потребоваться налоговые стимулы
Василий Милькин
Евгений Разумный / Ведомости

Россия может столкнуться со сложностями при увеличении добычи нефти в 2022 г. в рамках сделки ОПЕК+, сообщается в обзоре Bank of America Merrill Lynch (BofA). Аналитики инвестбанка считают, что добыча будет расти практически полностью за счет двух компаний – «Роснефти» и «Газпром нефти». По оценке BofA, потенциал роста нефтедобычи в России на горизонте года ограничен: в течение следующих нескольких месяцев российские производители могут увеличить добычу на 150 000–180 000 барр. в сутки. К концу года усилиями «Роснефти» и «Газпром нефти» этот показатель может быть увеличен еще примерно на 250 000 барр. в сутки, говорится в обзоре.

С августа 2021 г. и до конца 2022 г. участники соглашения ОПЕК+ договорились каждый месяц наращивать объем добычи суммарно на 400 000 барр. в сутки, чтобы к началу 2023 г. восстановить объем добычи до базового уровня. Россия ежемесячно должна наращивать добычу примерно на 100 000 барр. в сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных