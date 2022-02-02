России предрекли сложности с наращиванием добычи нефти

России предрекли сложности с наращиванием добычи нефтиДля выполнения условий сделки ОПЕК+ могут потребоваться налоговые стимулы
Россия может столкнуться со сложностями при увеличении добычи нефти в 2022 г. в рамках сделки ОПЕК+, сообщается в обзоре Bank of America Merrill Lynch (BofA). Аналитики инвестбанка считают, что добыча будет расти практически полностью за счет двух компаний – «Роснефти» и «Газпром нефти». По оценке BofA, потенциал роста нефтедобычи в России на горизонте года ограничен: в течение следующих нескольких месяцев российские производители могут увеличить добычу на 150 000–180 000 барр. в сутки. К концу года усилиями «Роснефти» и «Газпром нефти» этот показатель может быть увеличен еще примерно на 250 000 барр. в сутки, говорится в обзоре.
С августа 2021 г. и до конца 2022 г. участники соглашения ОПЕК+ договорились каждый месяц наращивать объем добычи суммарно на 400 000 барр. в сутки, чтобы к началу 2023 г. восстановить объем добычи до базового уровня. Россия ежемесячно должна наращивать добычу примерно на 100 000 барр. в сутки.