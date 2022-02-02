России предрекли сложности с наращиванием добычи нефти

Россия может столкнуться со сложностями при увеличении добычи нефти в 2022 г. в рамках сделки ОПЕК+, сообщается в обзоре Bank of America Merrill Lynch (BofA). Аналитики инвестбанка считают, что добыча будет расти практически полностью за счет двух компаний – «Роснефти» и «Газпром нефти». По оценке BofA, потенциал роста нефтедобычи в России на горизонте года ограничен: в течение следующих нескольких месяцев российские производители могут увеличить добычу на 150 000–180 000 барр. в сутки. К концу года усилиями «Роснефти» и «Газпром нефти» этот показатель может быть увеличен еще примерно на 250 000 барр. в сутки, говорится в обзоре.