Как Салли Кравчек зарабатывает на управлении деньгами женщин

Женщины обычно зарабатывают меньше мужчин и пика своей зарплаты достигают раньше, объясняет она. При этом обычно они живут дольше – это важно учитывать при планировании пенсионных сбережений. Также им приходится делать перерыв в карьере на несколько лет, чтобы растить детей. Поэтому обычные инвестиционные стратегии не работают для женщин так же хорошо, как для мужчин. А вот алгоритмы робота-консультанта Ellevest учитывают все особенности слабого пола. «Наша цель – сделать инвестирование доступным всем женщинам», – цитирует Кравчек TechCrunch. В пандемию к продуктам Ellevest добавились сберегательный счет и дебетовая карта.