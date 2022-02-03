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Как Салли Кравчек зарабатывает на управлении деньгами женщин

Ее стартап Ellevest привлек 3 млн пользователей и венчурное финансирование
Софья Корепанова
Monica Schipper / Getty Images via AFP

Женщины – пехотинцы делового мира, но они редко выбиваются в генералы, констатирует New York Magazine. Салли Кравчек стала редким исключением, сделав головокружительную карьеру на Уолл-стрит. Ее прочили в руководители какого-нибудь крупного банка, но жизнь обернулась иначе. Теперь у Кравчек свой стартап, в основе которого лежит простая идея: и в области личных финансов женщины тоже не на равных с мужчинами. «Женщины инвестируют всего 32 цента на каждый доллар, вложенный мужчинами, – уверяла Кравчек в интервью Fortune. – Во время пандемии этот разрыв еще больше увеличился».

Женщины обычно зарабатывают меньше мужчин и пика своей зарплаты достигают раньше, объясняет она. При этом обычно они живут дольше – это важно учитывать при планировании пенсионных сбережений. Также им приходится делать перерыв в карьере на несколько лет, чтобы растить детей. Поэтому обычные инвестиционные стратегии не работают для женщин так же хорошо, как для мужчин. А вот алгоритмы робота-консультанта Ellevest учитывают все особенности слабого пола. «Наша цель – сделать инвестирование доступным всем женщинам», – цитирует Кравчек TechCrunch. В пандемию к продуктам Ellevest добавились сберегательный счет и дебетовая карта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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