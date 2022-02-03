Как Салли Кравчек зарабатывает на управлении деньгами женщин

Как Салли Кравчек зарабатывает на управлении деньгами женщинЕе стартап Ellevest привлек 3 млн пользователей и венчурное финансирование
Женщины – пехотинцы делового мира, но они редко выбиваются в генералы, констатирует New York Magazine. Салли Кравчек стала редким исключением, сделав головокружительную карьеру на Уолл-стрит. Ее прочили в руководители какого-нибудь крупного банка, но жизнь обернулась иначе. Теперь у Кравчек свой стартап, в основе которого лежит простая идея: и в области личных финансов женщины тоже не на равных с мужчинами. «Женщины инвестируют всего 32 цента на каждый доллар, вложенный мужчинами, – уверяла Кравчек в интервью Fortune. – Во время пандемии этот разрыв еще больше увеличился».
Женщины обычно зарабатывают меньше мужчин и пика своей зарплаты достигают раньше, объясняет она. При этом обычно они живут дольше – это важно учитывать при планировании пенсионных сбережений. Также им приходится делать перерыв в карьере на несколько лет, чтобы растить детей. Поэтому обычные инвестиционные стратегии не работают для женщин так же хорошо, как для мужчин. А вот алгоритмы робота-консультанта Ellevest учитывают все особенности слабого пола. «Наша цель – сделать инвестирование доступным всем женщинам», – цитирует Кравчек TechCrunch. В пандемию к продуктам Ellevest добавились сберегательный счет и дебетовая карта.