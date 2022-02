Производитель обуви Westfalika объявил о дефолте по облигациям

Основным держателем облигаций выпуска (99%) является «Промсвязьбанк» (ПСБ). «Группа вела активные переговоры с ПСБ, однако договоренность с кредитором так и не была достигнута», – говорится в сообщении компании. Ранее представитель банка заявлял, что он неоднократно в течение 2020–2021 гг. содействовал в урегулировании задолженности OR Group и поддерживал компанию. В результате последних переговоров в конце декабря 2021 г. стороны договорились о выкупе OR Group облигаций выпуска БО-07 в полном объёме в срок до 20 января 2022 г., но этого не произошло. Помимо выпуска БО-07 у OR Group в обращении еще шесть выпусков биржевых облигаций на общую сумму 4,7 млрд руб. В 2022 г. компании предстоит погасить еще один выпуск облигаций на 1,5 млрд руб. со ставкой купона в 12%.