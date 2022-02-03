Производитель обуви Westfalika объявил о дефолте по облигациям

Производитель обуви Westfalika объявил о дефолте по облигациямТеперь их держатели смогут подать иски о банкротстве OR Group
Обувной ритейлер OR Group (до июня 2021 г. он назывался «Обувь России») объявил о дефолте по облигациям выпуска БО-07. Речь о бумагах, которые компания разместила на Московской бирже в 2017 г. С тех пор она выплатила 408 млн руб. Но 20 января она не смогла погасить оставшиеся 592 млн руб., допустив технический дефолт. При этом компания выплатила последний, 20–й купон по данному выпуску на общую сумму 14,8 млн руб., говорится в ее сообщении. По словам представителя OR Group, сейчас она испытывает сложности с обслуживанием обязательств в связи с высокой долговой нагрузкой и высокой стоимостью привлечения заемных средств. В данный момент она разрабатывает план антикризисных мер и рассматривает варианты реструктуризации.
Основным держателем облигаций выпуска (99%) является «Промсвязьбанк» (ПСБ). «Группа вела активные переговоры с ПСБ, однако договоренность с кредитором так и не была достигнута», – говорится в сообщении компании. Ранее представитель банка заявлял, что он неоднократно в течение 2020–2021 гг. содействовал в урегулировании задолженности OR Group и поддерживал компанию. В результате последних переговоров в конце декабря 2021 г. стороны договорились о выкупе OR Group облигаций выпуска БО-07 в полном объёме в срок до 20 января 2022 г., но этого не произошло. Помимо выпуска БО-07 у OR Group в обращении еще шесть выпусков биржевых облигаций на общую сумму 4,7 млрд руб. В 2022 г. компании предстоит погасить еще один выпуск облигаций на 1,5 млрд руб. со ставкой купона в 12%.
Теперь у компании, скорее всего, возникнет дефолт и по другим обязательствам по облигациям и кредитным договорам, говорит партнер АБ Asterisk Сергей Демченко. «Это означает, что компания должна будет погасить по требованию кредиторов все кредиты и выкупить облигации, а не только выпуск на 592 млн руб. Такой нагрузки не выдержит ни одна компания. То есть при одновременном предъявлении требований всеми кредиторами вопрос банкротства – это вопрос буквально трех месяцев, когда кредиторы–банки смогут подать соответствующие заявления», – поясняет юрист. По его словам, Московская биржа будет иметь право принять решение о делистинге всех облигаций эмитента или их переводе в сектор «Д» (эмитенты в состоянии дефолта).
OR Group — федеральная розничная обувная сеть со штаб-квартирой в Новосибирске, владеет двумя обувными фабриками, маркетплейсом Westfalika.ru и микрокредитной компанией «Арифметика». Консолидированная неаудированная выручка в 2021 г. составила, согласно отчету компании, 8,57 млрд руб., что на 21% меньше, чем в 2020 г.