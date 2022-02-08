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Малоизвестный резидент «Сколково» будет отвечать за развитие телемедицины

Россияне смогут получать рецепты и лечение дистанционно
Анна Киселева
Максим Стулов / Ведомости

Единственным участником эксперимента по развитию телемедицины в России может стать фирма «М-лайн». По крайней мере именно она указана в проекте постановления, разработанного Министерством экономического развития и размещенного на портале regulation.gov.ru. Сам эксперимент рассчитан на три года. Документ позволяет пациенту после очного приема у одного врача продолжать наблюдаться по тому же заболеванию у другого специалиста с применением этого сервиса. Кроме этого, в ходе виртуальной сессии врач сможет назначать лечение, выписывать электронные рецепты на лекарства и организовывать дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента. Сейчас все эти процедуры должны проходить при личном посещении.

«М-лайн» была создана в 2011 г., ее телемедицинский сервис на данный момент специализируется на двух терапевтических направлениях: кардиологии и онкологии. С прошлого года компания является резидентом инновационного центра «Сколково». По данным «СПАРК-Интерфакса», ее выручка по итогам 2020 г. составила 49,6 млн руб., что на 3,5% меньше предыдущего года. Чистая прибыль за этот период сократилась на 26% до 16,2 млн руб. Владельцы «М-лайн» – Матвей Малкин (90%) и Вячеслав Гундарь (10%). Опрошенным «Ведомостями» крупным участникам рынка телемедицины они не известны. Запрос в компанию остался без ответа. Выбор «М-лайн» представитель Минэкономразвития объясняет тем, что эта фирма вышла с инициативой о проведении эксперимента, представив в ведомство необходимый пакет документов. По его словам, проект предусматривает возможность присоединиться к нему и других компаний, поэтому какие-либо конкурентные преимущества для одной компании не создаются. Он напоминает, что участники должны отвечать ряду требований, например с точки зрения наличия у него определенного программного обеспечения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных