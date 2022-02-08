Малоизвестный резидент «Сколково» будет отвечать за развитие телемедицины

«М-лайн» была создана в 2011 г., ее телемедицинский сервис на данный момент специализируется на двух терапевтических направлениях: кардиологии и онкологии. С прошлого года компания является резидентом инновационного центра «Сколково». По данным «СПАРК-Интерфакса», ее выручка по итогам 2020 г. составила 49,6 млн руб., что на 3,5% меньше предыдущего года. Чистая прибыль за этот период сократилась на 26% до 16,2 млн руб. Владельцы «М-лайн» – Матвей Малкин (90%) и Вячеслав Гундарь (10%). Опрошенным «Ведомостями» крупным участникам рынка телемедицины они не известны. Запрос в компанию остался без ответа. Выбор «М-лайн» представитель Минэкономразвития объясняет тем, что эта фирма вышла с инициативой о проведении эксперимента, представив в ведомство необходимый пакет документов. По его словам, проект предусматривает возможность присоединиться к нему и других компаний, поэтому какие-либо конкурентные преимущества для одной компании не создаются. Он напоминает, что участники должны отвечать ряду требований, например с точки зрения наличия у него определенного программного обеспечения.