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Владелец шахты «Листвяжная» потерял еще 10% добычи

Суд на месяц остановил работу шахты «Южная» «СДС-угля»
Василий Милькин
Закрытие шахт должно предполагать выплаты акционерам / Сергей Бобылев / ТАСС

Кемеровский районный суд приостановил на 30 суток выработку угля на шахте «Южная» холдинга «СДС-уголь», сообщила 14 февраля пресс-служба Ростехнадзора. Именно «СДС-углю» принадлежала и шахта «Листвяжная», где 25 ноября 2021 г. из-за взрыва метана погиб 51 человек. Компания может возобновить работы на «Южной» раньше, если устранит нарушения и направит в суд соответствующее ходатайство, пояснил «Ведомостям» представитель Ростехнадзора. При этом суд должен будет запросить у надзорного ведомства заключение, подтверждающее этот факт.

Представитель «СДС-угля» сказал «Ведомостям», что выявленные Ростехнадзором нарушения уже устранены и ходатайство об этом направлено в суд, который должен рассмотреть его на этой неделе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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