Владелец шахты «Листвяжная» потерял еще 10% добычи

Кемеровский районный суд приостановил на 30 суток выработку угля на шахте «Южная» холдинга «СДС-уголь», сообщила 14 февраля пресс-служба Ростехнадзора. Именно «СДС-углю» принадлежала и шахта «Листвяжная», где 25 ноября 2021 г. из-за взрыва метана погиб 51 человек. Компания может возобновить работы на «Южной» раньше, если устранит нарушения и направит в суд соответствующее ходатайство, пояснил «Ведомостям» представитель Ростехнадзора. При этом суд должен будет запросить у надзорного ведомства заключение, подтверждающее этот факт.