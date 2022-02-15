Алмазная компания первой леди Якутии хочет привлечь 700 млн рублей в ходе IPO«Алмазы Арктики» провели переоценку ресурсов на месторождениях
Компания «Алмазы Арктики» («Алмар»), крупнейшим пакетом акций (32,37%) которой владеет супруга главы Якутии Айсена Николаева Людмила, в марте – апреле планирует провести IPO. «Ведомости» выяснили детали размещения. В рамках IPO «Алмара» планируется привлечь порядка 700 млн руб., уточнил «Ведомостям» представитель компании. Исходя из этой суммы стоимость одной акции может составить более 32 100 руб., капитализация «Алмара» – 4,7 млрд руб. Других подробностей предстоящего размещения в компании не раскрывают.
Но источник, знакомый с деталями подготовки IPO, говорит, что «Алмар» ждет в основном участия квалифицированных инвесторов (юрлиц и физлиц, имеющих подтверждение статуса). Ряд институциональных инвесторов (инвестфондов) уже вошел в капитал компании в 2021 г. в рамках pre-IPO, а представитель инвесткомпании ITI Capital стал членом совета директоров. Прихода стратегических инвесторов на данном этапе не предполагается, добавляет собеседник «Ведомостей». Он также уточняет, что готовность провести IPO объясняется тем, что российский рынок, по мнению «Алмара», «созрел для инвестиций в юниорные горные компании».