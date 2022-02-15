Алмазная компания первой леди Якутии хочет привлечь 700 млн рублей в ходе IPO

Но источник, знакомый с деталями подготовки IPO, говорит, что «Алмар» ждет в основном участия квалифицированных инвесторов (юрлиц и физлиц, имеющих подтверждение статуса). Ряд институциональных инвесторов (инвестфондов) уже вошел в капитал компании в 2021 г. в рамках pre-IPO, а представитель инвесткомпании ITI Capital стал членом совета директоров. Прихода стратегических инвесторов на данном этапе не предполагается, добавляет собеседник «Ведомостей». Он также уточняет, что готовность провести IPO объясняется тем, что российский рынок, по мнению «Алмара», «созрел для инвестиций в юниорные горные компании».