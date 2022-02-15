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Алмазная компания первой леди Якутии хочет привлечь 700 млн рублей в ходе IPO

«Алмазы Арктики» провели переоценку ресурсов на месторождениях
Василий Милькин
«АЛМАР»

Компания «Алмазы Арктики» («Алмар»), крупнейшим пакетом акций (32,37%) которой владеет супруга главы Якутии Айсена Николаева Людмила, в марте – апреле планирует провести IPO. «Ведомости» выяснили детали размещения. В рамках IPO «Алмара» планируется привлечь порядка 700 млн руб., уточнил «Ведомостям» представитель компании. Исходя из этой суммы стоимость одной акции может составить более 32 100 руб., капитализация «Алмара» – 4,7 млрд руб. Других подробностей предстоящего размещения в компании не раскрывают.

Но источник, знакомый с деталями подготовки IPO, говорит, что «Алмар» ждет в основном участия квалифицированных инвесторов (юрлиц и физлиц, имеющих подтверждение статуса). Ряд институциональных инвесторов (инвестфондов) уже вошел в капитал компании в 2021 г. в рамках pre-IPO, а представитель инвесткомпании ITI Capital стал членом совета директоров. Прихода стратегических инвесторов на данном этапе не предполагается, добавляет собеседник «Ведомостей». Он также уточняет, что готовность провести IPO объясняется тем, что российский рынок, по мнению «Алмара», «созрел для инвестиций в юниорные горные компании».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных