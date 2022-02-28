Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Как повлияют санкции ЕС на работу НПЗ в России

Россия способна найти замену европейскому оборудованию
Василий Милькин
В России развернута масштабная программа модернизации НПЗ / Андрей Гордеев / Ведомости

Евросоюз включил в перечень санкций против России, введенных из-за военной спецоперации на Украине, запрет на поставки в РФ оборудования и технологий для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Это решение опубликовано в ночь на 26 февраля в официальном журнале ЕС. Запрет распространяется на поставки установок для производства ароматических углеводородов, установок каталитического риформинга и крекинга, реакторов гидрокрекинга, установок полимеризации, установок по производству серы, технологий производства водорода, гидроочистки, обработки топливных газов, регенерации серы и т. д.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 25 февраля поясняла, что санкции распространятся на «уникальные» технологии и виды оборудования, которые производятся только в ЕС и «не могут поставляться из других мест». В результате Россия, по ее мнению, не сможет модернизировать свои НПЗ, которые в 2019 г. принесли ей доходы в 24 млрд евро.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных