Как повлияют санкции ЕС на работу НПЗ в России

Как повлияют санкции ЕС на работу НПЗ в РоссииРоссия способна найти замену европейскому оборудованию
Евросоюз включил в перечень санкций против России, введенных из-за военной спецоперации на Украине, запрет на поставки в РФ оборудования и технологий для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Это решение опубликовано в ночь на 26 февраля в официальном журнале ЕС. Запрет распространяется на поставки установок для производства ароматических углеводородов, установок каталитического риформинга и крекинга, реакторов гидрокрекинга, установок полимеризации, установок по производству серы, технологий производства водорода, гидроочистки, обработки топливных газов, регенерации серы и т. д.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 25 февраля поясняла, что санкции распространятся на «уникальные» технологии и виды оборудования, которые производятся только в ЕС и «не могут поставляться из других мест». В результате Россия, по ее мнению, не сможет модернизировать свои НПЗ, которые в 2019 г. принесли ей доходы в 24 млрд евро.