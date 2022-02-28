Как повлияют санкции ЕС на работу НПЗ в России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 25 февраля поясняла, что санкции распространятся на «уникальные» технологии и виды оборудования, которые производятся только в ЕС и «не могут поставляться из других мест». В результате Россия, по ее мнению, не сможет модернизировать свои НПЗ, которые в 2019 г. принесли ей доходы в 24 млрд евро.