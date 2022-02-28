Импортеры продуктов питания столкнулись с задержками и отменами поставок

Речь идет, в частности, об овощах и фруктах, впрочем, такая же проблема может возникнуть и с другой продукцией – алкоголем, рыбой, пальмовым маслом и проч. По словам Вострикова, многие зарубежные партнеры, в частности из Европейского союза, уже стали требовать от российских коллег 100%-ной предоплаты заказов. Это подтверждает собеседник «Ведомостей» в федеральной продуктовой сети, поясняя, что все международные контракты подразумевают оплату в иностранной валюте и никто пока не понимает, как именно будут действовать санкции (в том числе ограничивающие доступ крупнейших российских банков к расчетам в валюте). Поставщики опасаются, что контрагенты не смогут оплатить товар постфактум, как это обычно происходит. Впрочем, он оговаривается, что пока это единичные случаи, которые коснулись главным образом картофеля (в основном импортируется из Египта) и фруктов – бананов, апельсинов, яблок. Среди крупных стран – поставщиков самых популярных у россиян фруктов представитель другого ритейлера назвал помимо Египта также Турцию и Эквадор.