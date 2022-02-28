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Импортеры продуктов питания столкнулись с задержками и отменами поставок

Поставщики опасаются, что из-за санкций c ними не смогут расплатиться за товар
Маргарита Соболь Дарья Молоткова
Поставщики опасаются, что контрагенты не смогут оплатить товар постфактум, как это обычно происходит. Впрочем, оговаривается, что пока это единичные случаи, которые коснулись главным образом картофеля и фруктов – бананов, апельсинов, яблок / Максим Стулов / Ведомости

Импортеры стали получать отказы от поставщиков на отгрузку зарубежных продуктов из-за ситуации на Украине и остановки грузоперевозок в бассейнах Черного и Азовского морей, рассказал «Ведомостям» исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Такая же информация есть и у двух крупных ритейлеров.

Речь идет, в частности, об овощах и фруктах, впрочем, такая же проблема может возникнуть и с другой продукцией – алкоголем, рыбой, пальмовым маслом и проч. По словам Вострикова, многие зарубежные партнеры, в частности из Европейского союза, уже стали требовать от российских коллег 100%-ной предоплаты заказов. Это подтверждает собеседник «Ведомостей» в федеральной продуктовой сети, поясняя, что все международные контракты подразумевают оплату в иностранной валюте и никто пока не понимает, как именно будут действовать санкции (в том числе ограничивающие доступ крупнейших российских банков к расчетам в валюте). Поставщики опасаются, что контрагенты не смогут оплатить товар постфактум, как это обычно происходит. Впрочем, он оговаривается, что пока это единичные случаи, которые коснулись главным образом картофеля (в основном импортируется из Египта) и фруктов – бананов, апельсинов, яблок. Среди крупных стран – поставщиков самых популярных у россиян фруктов представитель другого ритейлера назвал помимо Египта также Турцию и Эквадор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных