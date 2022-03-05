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«Русская платина» хочет построить ветропарк в Арктике

Но риски инвестпроектов в ВИЭ в России сегодня очень высоки
Василий Милькин Александр Волобуев
Все крупные инвесторы в ВИЭ – это финансово устойчивые компании с хорошей маржинальностью / Максим Стулов / Ведомости

Компания «Русская платина» Мусы Бажаева планирует построить ветроэлектростанцию (ВЭС) в Красноярском крае для обеспечения энергией собственных проектов, сообщила 4 марта заместитель гендиректора компании Марина Филиппова на Красноярском экономическом форуме (КЭФ). По ее словам, строительство ВЭС позволит компании эффективно снижать углеродный след. Проект в проработке, мощность ветропарка может составить 100–140 МВт. При реализации проекта ветропарк станет одним из самых крупных в Арктике, добавила Филиппова.

Представитель «Русской платины» пояснил «Ведомостям», что конкретные параметры проекта, в том числе мощность ВЭС и инвестиции, будут определены «после окончания ветроизмерений» – в начале 2023 г. Запуск ВЭС может состояться уже в 2024 г. На этот год «Русская платина» планирует запуск горно-обогатительного комплекса (ГОК) на Черногорском месторождении медно-никелевых руд на Таймыре. «Русская платина» реализует проект по разработке Черногорского и южной части месторождения «Норильск-1» на Таймыре. Предполагается, что в дальнейшем ВЭС обеспечит электроэнергией и разработку «Норильск-1», говорит представитель «Русской платины».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных