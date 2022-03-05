«Русская платина» хочет построить ветропарк в Арктике

Представитель «Русской платины» пояснил «Ведомостям», что конкретные параметры проекта, в том числе мощность ВЭС и инвестиции, будут определены «после окончания ветроизмерений» – в начале 2023 г. Запуск ВЭС может состояться уже в 2024 г. На этот год «Русская платина» планирует запуск горно-обогатительного комплекса (ГОК) на Черногорском месторождении медно-никелевых руд на Таймыре. «Русская платина» реализует проект по разработке Черногорского и южной части месторождения «Норильск-1» на Таймыре. Предполагается, что в дальнейшем ВЭС обеспечит электроэнергией и разработку «Норильск-1», говорит представитель «Русской платины».