«Русская платина» хочет построить ветропарк в Арктике

«Русская платина» хочет построить ветропарк в АрктикеНо риски инвестпроектов в ВИЭ в России сегодня очень высоки
Компания «Русская платина» Мусы Бажаева планирует построить ветроэлектростанцию (ВЭС) в Красноярском крае для обеспечения энергией собственных проектов, сообщила 4 марта заместитель гендиректора компании Марина Филиппова на Красноярском экономическом форуме (КЭФ). По ее словам, строительство ВЭС позволит компании эффективно снижать углеродный след. Проект в проработке, мощность ветропарка может составить 100–140 МВт. При реализации проекта ветропарк станет одним из самых крупных в Арктике, добавила Филиппова.
Представитель «Русской платины» пояснил «Ведомостям», что конкретные параметры проекта, в том числе мощность ВЭС и инвестиции, будут определены «после окончания ветроизмерений» – в начале 2023 г. Запуск ВЭС может состояться уже в 2024 г. На этот год «Русская платина» планирует запуск горно-обогатительного комплекса (ГОК) на Черногорском месторождении медно-никелевых руд на Таймыре. «Русская платина» реализует проект по разработке Черногорского и южной части месторождения «Норильск-1» на Таймыре. Предполагается, что в дальнейшем ВЭС обеспечит электроэнергией и разработку «Норильск-1», говорит представитель «Русской платины».