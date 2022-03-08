США и другие страны пытаются отказаться от российских энергоресурсов

США и другие страны пытаются отказаться от российских энергоресурсовДругих потребителей Россия найти сможет, но Европе обойтись без российского газа будет сложнее
8 марта президент США Джо Байден объявил, что Америка из-за специальной военной операции (СВО) РФ на Украине запретит импорт российских энергоресурсов, в том числе нефти и газа. Вслед за США аналогичное решение может принять и Великобритания, сообщило BBC. Ожидается, что этот запрет будет вводиться поэтапно в течение ближайших месяцев и не будет распространяться на российский газ.
Также 8 марта об отказе закупать у России нефть и газ заявили англо-голландская Shell и британская BP, сообщало агентство Bloomberg. Главный исполнительный директор Shell Бен ван Берден охарактеризовал как «угрозу» заявления вице-премьера РФ Александра Новака о возможности прекращения поставок газа по газопроводу «Северный поток – 1».
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