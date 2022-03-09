Правительство может на полгода отказаться от «Платона»

Правительство рассматривает возможность на шесть месяцев установить нулевой уровень платы за возмещение вреда, причиняемого автодорогам общего пользования федерального значения большегрузными грузовиками массой свыше 12 т (система «Платон»). Эта мера включена в одну из последних версий плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций (документ от 9 марта есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил федеральный чиновник). Документ уже разослан по профильным компаниям.