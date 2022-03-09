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Правительство может на полгода отказаться от «Платона»

Сбор платежей с дальнобойщиков предложено временно отменить
Денис Ильюшенков Дмитрий Гринкевич
«Платон» – система сбора платы с грузовиков массой более 12 т за проезд по федеральным дорогам, которая должна компенсировать вред, причиняемый ими этим трассам / Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство рассматривает возможность на шесть месяцев установить нулевой уровень платы за возмещение вреда, причиняемого автодорогам общего пользования федерального значения большегрузными грузовиками массой свыше 12 т (система «Платон»). Эта мера включена в одну из последних версий плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций (документ от 9 марта есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил федеральный чиновник). Документ уже разослан по профильным компаниям.

Соответствующее постановление правительства должно быть готово к 31 марта, знают собеседники «Ведомостей». Ответственные за его подготовку – Минтранс и Минфин. Минфин перенаправил вопросы «Ведомостей» в Минтранс, там на запрос не ответили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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