Снижение оптовых цен бензина создает риски для НПЗ

Снижение оптовых цен бензина создает риски для НПЗНа АЗС моторное топливо может начать дешеветь в ближайшие пару месяцев
Оптовые цены на бензин в России 9 марта продемонстрировали самое сильное снижение минимум за год. Марка АИ-92 подешевела на 8,8%, до 39 300 руб. за т, АИ-95 – на 11,8%, до 40 990 руб. за т, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
Цена топлива снижается после начала Россией 24 февраля военной спецоперации на Украине, в ответ на которую против РФ были введены новые пакеты санкций США, Евросоюза и еще ряда стран. Экспортеры нефти и нефтепродуктов стали испытывать трудности с поставками в страны, которые ввели ограничения (в частности, для захода российских судов были закрыты европейские порты).
С 21 февраля по 9 марта оптовые цены на АИ-95 в России снизились на 25%, АИ-92 – на 23%. Цены на АЗС, по данным Росстата, за этот период практически не изменились. При этом за тот же период баррель Brent подорожал на 42,4% – до $131 за баррель, WTI – на 38,6% – до $126 за баррель.
Падение оптовых цен на бензин несет риски снижения объемов преработки нефти в России и затронет, прежде всего, экспортноориентированные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) с простой переработкой, говорится в обзоре от 9 марта исследовательской группы «Петромаркет». В январе – феврале 2022 г. производство бензина в России выросло на 7,3% к тому же периоду 2021 г., до 6,88 млн т, следует из данных ЦДУ ТЭК. В целом объем нефтепереработки за два месяца вырос на 6,3%, до 47 млн т.
Также в обзоре «Петромаркета» отмечается, что увеличение ключевой ставки ЦБ до 20% привело к удорожанию банковского финансирования, которое привлекают для совершения сделок биржевые покупатели. А это привело к резкому падению биржевого спроса, как на бензин (на 24% до 29 400 т в сутки), так и на дизельное топливо (на 49% до 44 700 т). Кроме того, из-за геополитической напряженности «возникли существенные ограничения в отношении экспорта российских нефтепродуктов», что заставило участников рынка переориентироваться на внутренних потребителей, говорится в обзоре. В частности, по предварительным оценкам, отгрузка бензина и дизтоплива с НПЗ на экспорт железнодорожным транспортом с 25 февраля по 5 марта в среднесуточном выражении сократилась на 54% и 62% относительно среднего значения за первые 24 дня прошлого месяца – до 7000 т для каждого продукта.
По данным Федеральной таможенной службы, в 2021 г. из России было экспортировано 4,4 млн т бензина (–24,5% по сравнению с 2020 г.) на сумму $2,55 млрд.
При этом в исследовании отмечается, что мелкооптовая и розничная маржа реализации автобензина за неделю с 28 февраля по 4 марта резко выросла: по АИ-92 более чем в 3 раза до 10 050 руб./т, для АИ-95 – более чем в 2 раза до 11 610 руб./т.
Падение оптовых цен во многом объясняется повышением ключевой ставки Банком России, из-за чего коммерческие банки также были вынуждены поднять ставки, некоторые из них – до 30-32%, отметил вице-президент Независимого топливного союза (НТС, объединяет не принадлежащие нефтяным компаниям небольшие АЗС) Дмитрий Гусев. При это он подчеркнул, что между изменениями оптовых цен и розничных есть «обусловленный логистическими особенностями временной лаг», в 1–2 месяца.
«Сейчас розницу поддерживают цены, сформировавшиеся на бирже в середине января 2022 г.», – уточнил он. По данным СПбМТСБ, 14 января 2022 г. т АИ-95 стоила 55 304 руб., АИ-92 – 52 541 руб. При этом Гусев отметил, что падения цен на АЗС стоит ожидать в ближайшие две недели, но благоприятная ситуация для независимых игроков долго не продлится.
По словам Гусева, в России сегодня около 23 000 АЗС, из которых около 15 000 являются независимыми, но на их долю приходится менее 40% от совокупного объема реализуемого на АЗС топлива (остальное продают сети, принадлежащие вертикально-интегрированным нефтяным компаниям).
«Сложилась парадоксальная ситуация, когда при высоких рыночных ценах на нефть производителям приходится перенаправлять экспортные объемы на "домашний" рынок, что и приводит к снижению цен [на российском рынке]», – отметил гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Но для НПЗ, в отличие от розничных продавцов моторного топлива, это негативный сценарий, согласен Симонов с выводами аналитиков «Петромаркета». «Это неприятно для НПЗ, но не критично. Потери производители смогут компенсировать за счет экономии на сырой нефти, цена на которую внутри России также снизилась», – добавил он.
Старший аналитик «Альфа-банка» Никита Блохин согласен с этим: «Снижение спроса и цен на СПбМТСБ не окажет существенного влияния на финансовые показатели ВИНКов, владеющих собственными АЗС». Тем не менее, как отмечает эксперт, независимые НПЗ (не принадлежащие ВИНКам) могут столкнуться с определенными трудностями в части сохранения маржи, если текущая ситуация на рынке «сохранится в среднесрочной перспективе».
Блохин также не исключает, что независимые игроки могут столкнуться со сложностями в реализации собственной продукции. «Производители нефтепродуктов сегодня вынуждены перенаправлять экспортные объемы на внутренний рынок России, и без того перенасыщенный сформированными в 2021 г. запасами. По оценке аналитика, на сегодняшний день свободные запасы бензина в России составляют порядка 1,96 млн т, а запасы дизтоплива достигли 3,26 млн т.
В России около трех десятков НПЗ, наиболее мощные из них принадлежат ВИНКам. Крупнейшие независимые предприятия: Антипинский НПЗ в Тюменской области мощностью 7,5 млн т (в 2019 г. признан банкротом, в мае 2021 г. приобретен на торгах компанией «Русинвест»), Новошахтинский завод нефтепродуктов, Ильский НПЗ, Хабаровский НПЗ, Нижнекамский НПЗ и Краснодарский НПЗ.
«Ведомости» направили запросы в «Лукойл»», «Татнефть», «Роснефть», «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз».