Снижение оптовых цен бензина создает риски для НПЗ

Также в обзоре «Петромаркета» отмечается, что увеличение ключевой ставки ЦБ до 20% привело к удорожанию банковского финансирования, которое привлекают для совершения сделок биржевые покупатели. А это привело к резкому падению биржевого спроса, как на бензин (на 24% до 29 400 т в сутки), так и на дизельное топливо (на 49% до 44 700 т). Кроме того, из-за геополитической напряженности «возникли существенные ограничения в отношении экспорта российских нефтепродуктов», что заставило участников рынка переориентироваться на внутренних потребителей, говорится в обзоре. В частности, по предварительным оценкам, отгрузка бензина и дизтоплива с НПЗ на экспорт железнодорожным транспортом с 25 февраля по 5 марта в среднесуточном выражении сократилась на 54% и 62% относительно среднего значения за первые 24 дня прошлого месяца – до 7000 т для каждого продукта.