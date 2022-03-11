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Кто пострадает от запрета на вывоз древесины из России

Сложнее всего в торговых войнах придется Финляндии и отечественному леспрому
Василий Милькин
Запрет экспорта, по мнению эксперта, в первую очередь ударит по российским производителям фанеры / Андрей Гордеев / Ведомости

Минпромторг предложил ввести до конца 2022 г. запрет на экспорт древесины и некоторых видов изделий из нее в недружественные страны, которые ввели санкции против России после начала специальной военной операции на Украине. В список недружественных входят, в частности, США, страны Евросоюза (ЕС), Канада и др. Соответствующий проект постановления правительства передан для согласования в Минэкономразвития и в кабинет министров. Его должны утвердить в ближайшее время.

По мнению Минпромторга, ограничения на экспорт гарантируют обеспечение потребностей внутреннего рынка в сырье и будут стимулировать увеличение глубины переработки. Помимо необработанной древесины запрет коснется березовых балансов (сырье для бумаги), топливной щепы и фанерного кряжа (сырье для фанеры). Березовые балансы и топливная щепа, по данным Минпромторга, критически важны для ЕС: на поставки из РФ приходится 10–15% потребления этих материалов Финляндией. «Заместить их будет невозможно <...> Запрет экспорта фанерного кряжа на фоне антидемпинговых пошлин ЕС на готовую фанеру из России не позволит европейским производителям наращивать мощности собственных предприятий за счет российского сырья», – говорится в релизе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных