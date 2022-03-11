Кто пострадает от запрета на вывоз древесины из России

Минпромторг предложил ввести до конца 2022 г. запрет на экспорт древесины и некоторых видов изделий из нее в недружественные страны, которые ввели санкции против России после начала специальной военной операции на Украине. В список недружественных входят, в частности, США, страны Евросоюза (ЕС), Канада и др. Соответствующий проект постановления правительства передан для согласования в Минэкономразвития и в кабинет министров. Его должны утвердить в ближайшее время.