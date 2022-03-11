Кто пострадает от запрета на вывоз древесины из России

Кто пострадает от запрета на вывоз древесины из РоссииСложнее всего в торговых войнах придется Финляндии и отечественному леспрому
Минпромторг предложил ввести до конца 2022 г. запрет на экспорт древесины и некоторых видов изделий из нее в недружественные страны, которые ввели санкции против России после начала специальной военной операции на Украине. В список недружественных входят, в частности, США, страны Евросоюза (ЕС), Канада и др. Соответствующий проект постановления правительства передан для согласования в Минэкономразвития и в кабинет министров. Его должны утвердить в ближайшее время.
По мнению Минпромторга, ограничения на экспорт гарантируют обеспечение потребностей внутреннего рынка в сырье и будут стимулировать увеличение глубины переработки. Помимо необработанной древесины запрет коснется березовых балансов (сырье для бумаги), топливной щепы и фанерного кряжа (сырье для фанеры). Березовые балансы и топливная щепа, по данным Минпромторга, критически важны для ЕС: на поставки из РФ приходится 10–15% потребления этих материалов Финляндией. «Заместить их будет невозможно <...> Запрет экспорта фанерного кряжа на фоне антидемпинговых пошлин ЕС на готовую фанеру из России не позволит европейским производителям наращивать мощности собственных предприятий за счет российского сырья», – говорится в релизе.