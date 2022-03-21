Австралия запретила поставки в Россию сырья для алюминия

Австралия запретила поставки в Россию сырья для алюминияЭто вряд ли помешает UC Rusal, но может вызвать рост цен на металл, говорят эксперты
Правительство Австралии ввело «немедленный запрет» на поставки в Россию глинозема (полуфабрикат для производства алюминия) и алюминиевой руды (бокситов) в рамках санкций из-за специальной военной операции на Украине (СВО), сообщила 20 марта пресс-служба МИДа страны. По оценке кабинета министров, это должно ограничить возможности России по производству алюминия, который является значительной частью российского экспорта и «важным сырьем для военной промышленности». В сообщении говорится, что на поставки из Австралии приходится почти 20% потребностей России в глиноземе.
Глинозем – оксид алюминия, получаемый из бокситов. В Австралии расположен завод Queensland Alumina Ltd (QAL) – крупнейшее в мире глиноземное предприятие мощностью 3,95 млн т глинозема в год. 20% в нем принадлежит основанной Олегом Дерипаской UC Rusal, 80% – компании Rio Tinto Alcan.