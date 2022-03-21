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Австралия запретила поставки в Россию сырья для алюминия

Это вряд ли помешает UC Rusal, но может вызвать рост цен на металл, говорят эксперты
Василий Милькин
David Gray / Reuters

Правительство Австралии ввело «немедленный запрет» на поставки в Россию глинозема (полуфабрикат для производства алюминия) и алюминиевой руды (бокситов) в рамках санкций из-за специальной военной операции на Украине (СВО), сообщила 20 марта пресс-служба МИДа страны. По оценке кабинета министров, это должно ограничить возможности России по производству алюминия, который является значительной частью российского экспорта и «важным сырьем для военной промышленности». В сообщении говорится, что на поставки из Австралии приходится почти 20% потребностей России в глиноземе.

Глинозем – оксид алюминия, получаемый из бокситов. В Австралии расположен завод Queensland Alumina Ltd (QAL) – крупнейшее в мире глиноземное предприятие мощностью 3,95 млн т глинозема в год. 20% в нем принадлежит основанной Олегом Дерипаской UC Rusal, 80% – компании Rio Tinto Alcan.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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