У ритейлеров могут возникнуть сложности с поставками соков и молока

В связи с этим компания рассматривает альтернативные варианты тары для молока и соков – вплоть до бидонов, говорит один из крупных производителей, работающих с ритейлерами. Возможные трудности с поставками тетрапака и пьюрпака (упаковка для молока, кефира и соков) ожидает, в частности, «Вкусвилл», подтверждает представитель сети. Он связывает их с ограничениями на поставки импортного сырья, хотя в данный момент все отгрузки поступают в штатном режиме. При этом компания уже начала тестировать отечественные аналоги. Какие именно, он не уточнил.