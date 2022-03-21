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У ритейлеров могут возникнуть сложности с поставками соков и молока

Это связано с дефицитом тары, которая производится из иностранного сырья
Маргарита Соболь
Что касается конечной продукции, то, по словам экспертов, несмотря на то что упаковка занимает лишь 5% от себестоимости большинства товаров, цены на них все равно растут / Андрей Махонин / Ведомости

Поставки соков и молока в магазины начали срываться из-за нехватки тары для хранения такой продукции. Об этом рассказали два ритейлера и подтвердил представитель крупного производителя продуктов питания. По их словам, на данный момент участники рынка фиксируют дефицит тетрапака (упаковка, состоящая из нескольких слоев картона, полиэтилена и фольги. – «Ведомости») и картона. Есть также сложности с закупкой пленок из-за нехватки сырья.

В связи с этим компания рассматривает альтернативные варианты тары для молока и соков – вплоть до бидонов, говорит один из крупных производителей, работающих с ритейлерами. Возможные трудности с поставками тетрапака и пьюрпака (упаковка для молока, кефира и соков) ожидает, в частности, «Вкусвилл», подтверждает представитель сети. Он связывает их с ограничениями на поставки импортного сырья, хотя в данный момент все отгрузки поступают в штатном режиме. При этом компания уже начала тестировать отечественные аналоги. Какие именно, он не уточнил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных