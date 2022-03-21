У ритейлеров могут возникнуть сложности с поставками соков и молока

У ритейлеров могут возникнуть сложности с поставками соков и молокаЭто связано с дефицитом тары, которая производится из иностранного сырья
Поставки соков и молока в магазины начали срываться из-за нехватки тары для хранения такой продукции. Об этом рассказали два ритейлера и подтвердил представитель крупного производителя продуктов питания. По их словам, на данный момент участники рынка фиксируют дефицит тетрапака (упаковка, состоящая из нескольких слоев картона, полиэтилена и фольги. – «Ведомости») и картона. Есть также сложности с закупкой пленок из-за нехватки сырья.
В связи с этим компания рассматривает альтернативные варианты тары для молока и соков – вплоть до бидонов, говорит один из крупных производителей, работающих с ритейлерами. Возможные трудности с поставками тетрапака и пьюрпака (упаковка для молока, кефира и соков) ожидает, в частности, «Вкусвилл», подтверждает представитель сети. Он связывает их с ограничениями на поставки импортного сырья, хотя в данный момент все отгрузки поступают в штатном режиме. При этом компания уже начала тестировать отечественные аналоги. Какие именно, он не уточнил.