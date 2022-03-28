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В России набирают популярность карточные туры в страны Средней Азии и Закавказья

Таким образом люди пытаются обойти финансовые ограничения на переводы за рубеж
Маргарита Соболь
Стоимость туров в Узбекистан начинается от 50 000 руб. за три дня и две ночи, а в Армению – от 85 000 руб. за четыре дня и три ночи (там дороже стоит проживание и дольше идет оформление карт) / Максим Стулов / Ведомости

Ряд российских туроператоров начали предлагать своим клиентам туры в страны Средней Азии и Закавказья с целью оформления местных банковских карт, рассказали три представителя компаний, работающих в этом сегменте. Например, по их словам, такой продукт появился у «Русского экспресса» и «Веди групп». Переговоры с местными партнерами об организации услуги ведет и «Интурист», говорят собеседники «Ведомостей». Они добавляют, что аналогичные запросы от своих клиентов стали получать и другие туроператоры и онлайн-сервисы.

Привлекают российских туристов и местные компании. Скажем, киргизская Terra Trip тоже запустила карточные туры в Киргизию. Ее представитель пояснил «Ведомостям», что интерес к таким услугам огромный, хотя число коммерческих заявок еще небольшое и исчисляется десятками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных