В России набирают популярность карточные туры в страны Средней Азии и Закавказья

В России набирают популярность карточные туры в страны Средней Азии и ЗакавказьяТаким образом люди пытаются обойти финансовые ограничения на переводы за рубеж
Ряд российских туроператоров начали предлагать своим клиентам туры в страны Средней Азии и Закавказья с целью оформления местных банковских карт, рассказали три представителя компаний, работающих в этом сегменте. Например, по их словам, такой продукт появился у «Русского экспресса» и «Веди групп». Переговоры с местными партнерами об организации услуги ведет и «Интурист», говорят собеседники «Ведомостей». Они добавляют, что аналогичные запросы от своих клиентов стали получать и другие туроператоры и онлайн-сервисы.
Привлекают российских туристов и местные компании. Скажем, киргизская Terra Trip тоже запустила карточные туры в Киргизию. Ее представитель пояснил «Ведомостям», что интерес к таким услугам огромный, хотя число коммерческих заявок еще небольшое и исчисляется десятками.