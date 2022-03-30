За последний месяц сильнее всего подорожали сахар, бытовая техника и автомобили

За последний месяц сильнее всего подорожали сахар, бытовая техника и автомобилиПричина – ажиотажный спрос и временное снижение курса рубля
Среди непродовольственных товаров массового спроса больше всего поднялись цены на бытовую технику (32%) и автомобили (27%). А среди услуг – туристические поездки за границу (рост цен почти в 2 раза). Эксперты связывают это с временным ослаблением курса рубля, имевшим место в начале марта, по той же причине выросли цены на импортные бананы и помидоры.
Иная ситуация с сахаром, который производится в России из отечественного сырья. ФАС возбудила дело против его крупнейшего производителя – «Продимекса» – и проверит пять дистрибуторов. Вечером 30 марта вице-премьер Виктория Абрамченко провела словесные интервенции, пообещав, что в России хватит сахара до сентября. По ее словам, этого достаточно, чтобы дождаться нового урожая сахарной свеклы.
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