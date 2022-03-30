За последний месяц сильнее всего подорожали сахар, бытовая техника и автомобили

Среди непродовольственных товаров массового спроса больше всего поднялись цены на бытовую технику (32%) и автомобили (27%). А среди услуг – туристические поездки за границу (рост цен почти в 2 раза). Эксперты связывают это с временным ослаблением курса рубля, имевшим место в начале марта, по той же причине выросли цены на импортные бананы и помидоры.