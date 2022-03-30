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3 месяца за 990 ₽

За последний месяц сильнее всего подорожали сахар, бытовая техника и автомобили

Причина – ажиотажный спрос и временное снижение курса рубля
Галина Казакулова
За последний месяц цены на сахарный песок выросли с 58 руб. за 1 кг в среднем по стране до 78 руб., свидетельствуют данные Росстата, несмотря на ограничения роста его цены / Ведомости

Среди непродовольственных товаров массового спроса больше всего поднялись цены на бытовую технику (32%) и автомобили (27%). А среди услуг – туристические поездки за границу (рост цен почти в 2 раза). Эксперты связывают это с временным ослаблением курса рубля, имевшим место в начале марта, по той же причине выросли цены на импортные бананы и помидоры.

Иная ситуация с сахаром, который производится в России из отечественного сырья. ФАС возбудила дело против его крупнейшего производителя – «Продимекса» – и проверит пять дистрибуторов. Вечером 30 марта вице-премьер Виктория Абрамченко провела словесные интервенции, пообещав, что в России хватит сахара до сентября. По ее словам, этого достаточно, чтобы дождаться нового урожая сахарной свеклы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных