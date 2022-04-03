Бизнес просит правительство смягчить экологические требования из-за санкций

Бизнес просит правительство смягчить экологические требования из-за санкцийЭто поможет снизить расходы, но риск аварий возрастет
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил вице-премьеру Виктории Абрамченко предложения по смягчению ряда экологических норм для бизнеса из-за санкций. «Ведомости» ознакомились с документом от 21 марта. Представитель вице-премьера Марта Галичева подтвердила получение, добавив, что «предложения прорабатываются».
РСПП предлагает более 40 инициатив по снижению требований в сфере промышленной экологии для уменьшения «финансовых и административных рисков». Они касаются как действующих нормативов, так и тех, что еще не вступили в силу.
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