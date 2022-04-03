Как Россия отказывается от валютного экспортного нетбэка

Как Россия отказывается от валютного экспортного нетбэкаПравительство и компании ищут новые ориентиры для ценообразования
Правительство пытается сдержать цены на товары в России в условиях, когда внешние рынки сильно штормит. Активное применение различных механизмов для этого стало заметно еще в 2021 г., когда были временно заморожены внутренние цены на удобрения. А в 2022-м, в условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны Запада, волатильности курсов валют и скачков цен на мировых рынках, понятие экспортного нетбэка (экспортного паритета; стоимость товара на внешнем рынке за вычетом транспортной составляющей и пошлин), на который много лет так или иначе ориентировались экспортеры при установлении внутренних цен, теряет актуальность.
В последние годы правительство в целом считало приемлемым применение нетбэка как точки отсчета для внутренних цен на сырье (кроме отдельных позиций, например газа, который в России по-прежнему поставляется по регулируемым тарифам). Но теперь цены на ключевые экспортируемые товары в России постепенно отвязываются от мировых. Основные механизмы – «рекомендации» ФАС и соглашения с регуляторами, привязка внутренних цен к котировкам на российских товарных биржах и введение экспортных квот и пошлин, создающих избыток предложения биржевых товаров (commodities) в стране.