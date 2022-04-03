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Как Россия отказывается от валютного экспортного нетбэка

Правительство и компании ищут новые ориентиры для ценообразования
Матвей Катков Василий Милькин Маргарита Соболь Дмитрий Гринкевич
Правительство намерено отказаться от учета котировок Лондонской биржи металлов (на фото) при внутреннем ценообразовании / Luke MacGregor / Bloomberg via Getty Images

Правительство пытается сдержать цены на товары в России в условиях, когда внешние рынки сильно штормит. Активное применение различных механизмов для этого стало заметно еще в 2021 г., когда были временно заморожены внутренние цены на удобрения. А в 2022-м, в условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны Запада, волатильности курсов валют и скачков цен на мировых рынках, понятие экспортного нетбэка (экспортного паритета; стоимость товара на внешнем рынке за вычетом транспортной составляющей и пошлин), на который много лет так или иначе ориентировались экспортеры при установлении внутренних цен, теряет актуальность. 

В последние годы правительство в целом считало приемлемым применение нетбэка как точки отсчета для внутренних цен на сырье (кроме отдельных позиций, например газа, который в России по-прежнему поставляется по регулируемым тарифам). Но теперь цены на ключевые экспортируемые товары в России постепенно отвязываются от мировых. Основные механизмы – «рекомендации» ФАС и соглашения с регуляторами, привязка внутренних цен к котировкам на российских товарных биржах и введение экспортных квот и пошлин, создающих избыток предложения биржевых товаров (commodities) в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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