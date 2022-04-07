Промышленность предложила оставить зеленую энергетику без денег энергорынка

Ассоциация «Сообщество потребителей энергии» (СПЭ; лобби крупной энергоемкой промышленности) предложила Минэнерго отказаться от программы поддержки строительства в России зеленых энергомощностей через договоры о предоставлении мощности (ДПМ). Это следует из письма в министерство от 5 апреля, с которым ознакомились «Ведомости».