Промышленность предложила оставить зеленую энергетику без денег энергорынка

Промышленность предложила оставить зеленую энергетику без денег энергорынкаПоддержка ВИЭ уже обошлась потребителям почти в 150 млрд рублей
Ассоциация «Сообщество потребителей энергии» (СПЭ; лобби крупной энергоемкой промышленности) предложила Минэнерго отказаться от программы поддержки строительства в России зеленых энергомощностей через договоры о предоставлении мощности (ДПМ). Это следует из письма в министерство от 5 апреля, с которым ознакомились «Ведомости».
ДПМ, введенные в России в конце 2000-х гг., стимулируют создание новой генерации, в том числе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – ветровых, солнечных электростанций и малых ГЭС. Эти договоры обеспечивают инвесторам фиксированную доходность за счет повышенных платежей с оптового энергорынка.
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