Россия пытается перенаправить экспорт угля из Европы в страны АТР

Россия пытается перенаправить экспорт угля из Европы в страны АТРЛогистика перевозок резко усложнится
Россия сможет перенаправить экспорт угля из Евросоюза (ЕС) в страны АТР через морские порты европейской части страны, заявил 7 апреля вице-премьер Александр Новак. Он пояснил, что у российских компаний есть возможность экспортировать уголь на рынок АТР через недозагруженные порты – например, Тамань и свободные мощности в Балтийском море. «Все зависит от стоимости, логистики <...> Угольные компании эти вопросы сейчас тоже прорабатывают», – сказал вице-премьер (цитата по «Интерфаксу»).
В рамках пятого пакета санкций из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине ЕС готовится запретить импорт российского угля. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 5 апреля оценивала объем этого экспорта из России в 4 млрд евро в год. Источники Reuters уточняли, что ЕС планирует ввести эмбарго на поставки российского угля с середины августа 2022 г. – на месяц позже, чем предполагалось изначально. До середины августа российские компании смогут экспортировать уголь в ЕС по действующим контрактам, спотовые закупки будут прекращены сразу после введения санкций, передавало агентство. При этом, по данным Reuters, большинство действующих контрактов на поставку угля из России – краткосрочные, они завершатся в течение 90 дней, что позволит избежать юридических рисков.