Россия пытается перенаправить экспорт угля из Европы в страны АТР

В рамках пятого пакета санкций из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине ЕС готовится запретить импорт российского угля. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 5 апреля оценивала объем этого экспорта из России в 4 млрд евро в год. Источники Reuters уточняли, что ЕС планирует ввести эмбарго на поставки российского угля с середины августа 2022 г. – на месяц позже, чем предполагалось изначально. До середины августа российские компании смогут экспортировать уголь в ЕС по действующим контрактам, спотовые закупки будут прекращены сразу после введения санкций, передавало агентство. При этом, по данным Reuters, большинство действующих контрактов на поставку угля из России – краткосрочные, они завершатся в течение 90 дней, что позволит избежать юридических рисков.