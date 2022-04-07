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Россия пытается перенаправить экспорт угля из Европы в страны АТР

Логистика перевозок резко усложнится
Василий Милькин Ксения Потаева
Переориентация поставок российского угля в страны АТР – Китай, Японию, Южную Корею и Тайвань – видится наиболее очевидной / Андрей гордеев / Ведомости

Россия сможет перенаправить экспорт угля из Евросоюза (ЕС) в страны АТР через морские порты европейской части страны, заявил 7 апреля вице-премьер Александр Новак. Он пояснил, что у российских компаний есть возможность экспортировать уголь на рынок АТР через недозагруженные порты – например, Тамань и свободные мощности в Балтийском море. «Все зависит от стоимости, логистики <...> Угольные компании эти вопросы сейчас тоже прорабатывают», – сказал вице-премьер (цитата по «Интерфаксу»).

В рамках пятого пакета санкций из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине ЕС готовится запретить импорт российского угля. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 5 апреля оценивала объем этого экспорта из России в 4 млрд евро в год. Источники Reuters уточняли, что ЕС планирует ввести эмбарго на поставки российского угля с середины августа 2022 г. – на месяц позже, чем предполагалось изначально. До середины августа российские компании смогут экспортировать уголь в ЕС по действующим контрактам, спотовые закупки будут прекращены сразу после введения санкций, передавало агентство. При этом, по данным Reuters, большинство действующих контрактов на поставку угля из России – краткосрочные, они завершатся в течение 90 дней, что позволит избежать юридических рисков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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