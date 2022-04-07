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Потери Shell от ухода из России превысят $4 млрд

Всего BP, Shell и ExxonMobil спишут активы более чем на $35 млрд
Матвей Катков
Уход мейджоров может стать ударом для самих иностранных компаний, но для России последствия окажутся менее болезненными / Максим Стулов / Ведомости

Потери англо-голландской энергокомпании Royal Dutch Shell от выхода из нефтегазовых проектов в России в I квартале 2022 г. составят около $4–5 млрд, сообщила компания. Окончательные данные по потерям Shell станут известны лишь после публикации квартального отчета в начале мая. О решении покинуть проекты в России и выйти из всех СП с «Газпромом» Shell сообщила 28 февраля после начала специальной военной операции России на Украине.

«Ожидается, что в I квартале 2022 г. после уплаты налогов воздействие от снижения стоимости внеоборотных активов и дополнительных расходов <...> связанное с деятельностью в России, составит от $4 млрд до $5 млрд», – заявила Shell. Компания уточнила, что потери не отразятся на скорректированной прибыли. Выручка Shell за 2021 г. выросла на 44,8% до $261,5 млрд, чистая прибыль достигла $20,1 млрд при убытке в 2020 г. в $21,7 млрд, скорректированная прибыль составила $17,1 млрд при убытке годом ранее в размере $19,9 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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