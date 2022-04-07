Потери Shell от ухода из России превысят $4 млрд

«Ожидается, что в I квартале 2022 г. после уплаты налогов воздействие от снижения стоимости внеоборотных активов и дополнительных расходов <...> связанное с деятельностью в России, составит от $4 млрд до $5 млрд», – заявила Shell. Компания уточнила, что потери не отразятся на скорректированной прибыли. Выручка Shell за 2021 г. выросла на 44,8% до $261,5 млрд, чистая прибыль достигла $20,1 млрд при убытке в 2020 г. в $21,7 млрд, скорректированная прибыль составила $17,1 млрд при убытке годом ранее в размере $19,9 млрд.