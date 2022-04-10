Вертолетные компании просят правительство о льготах для сохранения отрасли

Предложения АВИ разбиты на два блока: экстренные антикризисные меры и долгосрочные. В срочном порядке ассоциация просит решить вопрос с субсидированием процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств «в размере ключевой ставки ЦБ», субсидировать лизинговые платежи за российские вертолеты, взятые у Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), а также предоставить отсрочку по уплате НДС и налога на прибыль на один год.