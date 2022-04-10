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Вертолетные компании просят правительство о льготах для сохранения отрасли

Главная проблема операторов вертолетов – резко подорожавший лизинг из-за роста ставки ЦБ
Александр Волобуев Денис Ильюшенков
Вертолетные компании просят правительство о льготах для сохранения отрасли / Петр Ковалев / ТАСС

Ассоциация вертолетной индустрии (АВИ) 6 апреля направила в правительство письмо с просьбой принять экстренные меры для поддержки отрасли на фоне санкций («Ведомости» ознакомились с документом). В Минпромторге и Минтрансе подтвердили получение письма.

Предложения АВИ разбиты на два блока: экстренные антикризисные меры и долгосрочные. В срочном порядке ассоциация просит решить вопрос с субсидированием процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств «в размере ключевой ставки ЦБ», субсидировать лизинговые платежи за российские вертолеты, взятые у Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), а также предоставить отсрочку по уплате НДС и налога на прибыль на один год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных