Вертолетные компании просят правительство о льготах для сохранения отрасли

Вертолетные компании просят правительство о льготах для сохранения отраслиГлавная проблема операторов вертолетов – резко подорожавший лизинг из-за роста ставки ЦБ
Ассоциация вертолетной индустрии (АВИ) 6 апреля направила в правительство письмо с просьбой принять экстренные меры для поддержки отрасли на фоне санкций («Ведомости» ознакомились с документом). В Минпромторге и Минтрансе подтвердили получение письма.
Предложения АВИ разбиты на два блока: экстренные антикризисные меры и долгосрочные. В срочном порядке ассоциация просит решить вопрос с субсидированием процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств «в размере ключевой ставки ЦБ», субсидировать лизинговые платежи за российские вертолеты, взятые у Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), а также предоставить отсрочку по уплате НДС и налога на прибыль на один год.
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