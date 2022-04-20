«Росгеология» предупредила об угрозе остановки морской разведки углеводородов из-за санкций

«Росгеология» предупредила об угрозе остановки морской разведки углеводородов из-за санкцийВ России есть свое ноу-хау, но им долгое время не интересовались
Санкционное давление в течение нескольких лет может привести к остановке морской геологоразведки (ГРР) углеводородов. Это следует из презентации «Росгеологии», представленной 19 апреля на Национальном нефтегазовом форуме – 2022. Санкции включают запрет на поставку российским компаниям оборудования для ГРР и шельфовой добычи.
В презентации отмечается, что флот «Росгеологии» состоит из 18 судов, из которых 11 импортные. Средний возраст судов – более 35 лет, девять построены еще в 1970-х гг. и устарели. Межремонтный срок составляет 2,5 года и отсутствие запчастей, которые из-за санкций не поставляют, приведет к остановке флота, указано в документе.
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