«Росгеология» предупредила об угрозе остановки морской разведки углеводородов из-за санкций

В презентации отмечается, что флот «Росгеологии» состоит из 18 судов, из которых 11 импортные. Средний возраст судов – более 35 лет, девять построены еще в 1970-х гг. и устарели. Межремонтный срок составляет 2,5 года и отсутствие запчастей, которые из-за санкций не поставляют, приведет к остановке флота, указано в документе.