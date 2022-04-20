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«Росгеология» предупредила об угрозе остановки морской разведки углеводородов из-за санкций

В России есть свое ноу-хау, но им долгое время не интересовались
Ксения Потаева Александр Волобуев
Лев Федосеев / ТАСС

Санкционное давление в течение нескольких лет может привести к остановке морской геологоразведки (ГРР) углеводородов. Это следует из презентации «Росгеологии», представленной 19 апреля на Национальном нефтегазовом форуме – 2022. Санкции включают запрет на поставку российским компаниям оборудования для ГРР и шельфовой добычи.

В презентации отмечается, что флот «Росгеологии» состоит из 18 судов, из которых 11 импортные. Средний возраст судов – более 35 лет, девять построены еще в 1970-х гг. и устарели. Межремонтный срок составляет 2,5 года и отсутствие запчастей, которые из-за санкций не поставляют, приведет к остановке флота, указано в документе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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