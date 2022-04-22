Российских бизнесменов лишают международных трастов

Европейским трастам российских бизнесменов, в которых они хранят свои активы, грозит заморозка. В апреле Евросоюз, вводя очередной пакет санкций, выпустил регламент – он запрещает создавать трасты (или аналогичные структуры), оказывать услуги по управлению, а также предоставлять для их деятельности юридический адрес. Ограничения применяются к трастам, в которых доверителями или бенефициарами являются российские граждане, лица, проживающие в России, российские компании, а также подконтрольные им лица. Успеть завершить все дела со своими трастами бизнес должен до 10 мая.