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Российских бизнесменов лишают международных трастов

Уже есть случай ареста денежных средств в трасте бывшего российского депутата
Екатерина Литова Антон Филатов
Трасты, в том числе семейные, есть у многих российских бизнесменов / Getty Images

Европейским трастам российских бизнесменов, в которых они хранят свои активы, грозит заморозка. В апреле Евросоюз, вводя очередной пакет санкций, выпустил регламент – он запрещает создавать трасты (или аналогичные структуры), оказывать услуги по управлению, а также предоставлять для их деятельности юридический адрес. Ограничения применяются к трастам, в которых доверителями или бенефициарами являются российские граждане, лица, проживающие в России, российские компании, а также подконтрольные им лица. Успеть завершить все дела со своими трастами бизнес должен до 10 мая.

С российскими гражданами прекратят работать с 10 мая – им не будут предоставлять трастовые услуги, а также директорские услуги по управлению трастами, поэтому придется перестраивать структуры, объясняет партнер EY Антон Ионов. Активы в подобных структурах фактически могут быть заблокированы, поскольку европейские управляющие не будут вправе распоряжаться ими в интересах российских бенефициаров и доверителей, добавляет директор департамента налогов и права «Делойт и Туш» Олег Трошин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных