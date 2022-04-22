Российских бизнесменов лишают международных трастов

Российских бизнесменов лишают международных трастовУже есть случай ареста денежных средств в трасте бывшего российского депутата
Европейским трастам российских бизнесменов, в которых они хранят свои активы, грозит заморозка. В апреле Евросоюз, вводя очередной пакет санкций, выпустил регламент – он запрещает создавать трасты (или аналогичные структуры), оказывать услуги по управлению, а также предоставлять для их деятельности юридический адрес. Ограничения применяются к трастам, в которых доверителями или бенефициарами являются российские граждане, лица, проживающие в России, российские компании, а также подконтрольные им лица. Успеть завершить все дела со своими трастами бизнес должен до 10 мая.
С российскими гражданами прекратят работать с 10 мая – им не будут предоставлять трастовые услуги, а также директорские услуги по управлению трастами, поэтому придется перестраивать структуры, объясняет партнер EY Антон Ионов. Активы в подобных структурах фактически могут быть заблокированы, поскольку европейские управляющие не будут вправе распоряжаться ими в интересах российских бенефициаров и доверителей, добавляет директор департамента налогов и права «Делойт и Туш» Олег Трошин.