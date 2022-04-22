МТС отказалась от развития сервиса экспресс-доставки продуктов

МТС отказалась от развития сервиса экспресс-доставки продуктовСегмент инвестиционно перегрет, и игроки будут отказываться от увеличивающих чек опций
МТС остановила проект сервиса экспресс-доставки продуктов из близлежащих магазинов, о запуске которого компания сообщала летом 2020 г. «Проект был актуален во время пандемии, в данный момент он закрыт», – сообщил «Ведомостям» представитель мобильного оператора. Он не стал уточнять, когда именно сервис перестал работать и какое на тот момент у него было число пользователей и подключенных магазинов.
Сейчас объем рынка сервисов доставки продуктов в России составляет более 380 млрд руб. (данные Infoline за 2021 г.). Более 220 млрд руб. из этой суммы обеспечивают продажи на сервисе «Сбермаркет» (оборот – 58,6 млрд руб.), цифровых сервисах X5 Group «Перекресток впрок», «Перекресток быстро», «Пятерочка.Доставка» (47,9 млрд руб.), «Вкусвилл» (51,7 млрд руб.), «Самокат» (41,8 млрд руб.) и «Яндекс.Лавка» (27,2 млрд руб.).