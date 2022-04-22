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МТС отказалась от развития сервиса экспресс-доставки продуктов

Сегмент инвестиционно перегрет, и игроки будут отказываться от увеличивающих чек опций
Маргарита Соболь
Рынок сервисов доставки еды находится в стадии «кровавого океана» / Максим Стулов / Ведомости

МТС остановила проект сервиса экспресс-доставки продуктов из близлежащих магазинов, о запуске которого компания сообщала летом 2020 г. «Проект был актуален во время пандемии, в данный момент он закрыт», – сообщил «Ведомостям» представитель мобильного оператора. Он не стал уточнять, когда именно сервис перестал работать и какое на тот момент у него было число пользователей и подключенных магазинов.

Сейчас объем рынка сервисов доставки продуктов в России составляет более 380 млрд руб. (данные Infoline за 2021 г.). Более 220 млрд руб. из этой суммы обеспечивают продажи на сервисе «Сбермаркет» (оборот – 58,6 млрд руб.), цифровых сервисах X5 Group «Перекресток впрок», «Перекресток быстро», «Пятерочка.Доставка» (47,9 млрд руб.), «Вкусвилл» (51,7 млрд руб.), «Самокат» (41,8 млрд руб.) и «Яндекс.Лавка» (27,2 млрд руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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