МТС отказалась от развития сервиса экспресс-доставки продуктов

МТС остановила проект сервиса экспресс-доставки продуктов из близлежащих магазинов, о запуске которого компания сообщала летом 2020 г. «Проект был актуален во время пандемии, в данный момент он закрыт», – сообщил «Ведомостям» представитель мобильного оператора. Он не стал уточнять, когда именно сервис перестал работать и какое на тот момент у него было число пользователей и подключенных магазинов.