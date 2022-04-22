Минтранс предложил вывести самолеты из категории недвижимого имущества

Совет при президенте по кодификации обсудил инициативы Минтранса, которые на законодательном уровне меняют регулирование работы авиации в России. «Ведомости» ознакомились с заключением. Минтранс, как следует из представленных в совет документов, предложил исключить из ст. 130 Гражданского кодекса упоминание воздушных судов (ВС) как вида недвижимости, подлежащего госрегистрации. В Воздушном кодексе предлагается убрать упоминание о необходимости госрегистрации самолетов. Сейчас право собственности и иные вещные права на воздушные и морские суда, подлежащие госрегистрации, определяются законодательством страны, где они зарегистрированы. Ведомство предлагает эту привязку отменить изменениями в ст. 1207 ГК.