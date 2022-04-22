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Минтранс предложил вывести самолеты из категории недвижимого имущества

Это позволит российским судам рассматривать споры о правах на авиационную технику
Елена Мухаметшина Денис Ильюшенков Марина Царева
Российский закон традиционно относит морские и воздушные суда, суда внутреннего плавания, космические объекты к недвижимости по ст. 130 ГК РФ, хотя они не имеют «классических» признаков недвижимого имущества / Максим Стулов / Ведомости

Совет при президенте по кодификации обсудил инициативы Минтранса, которые на законодательном уровне меняют регулирование работы авиации в России. «Ведомости» ознакомились с заключением. Минтранс, как следует из представленных в совет документов, предложил исключить из ст. 130 Гражданского кодекса упоминание воздушных судов (ВС) как вида недвижимости, подлежащего госрегистрации. В Воздушном кодексе предлагается убрать упоминание о необходимости госрегистрации самолетов. Сейчас право собственности и иные вещные права на воздушные и морские суда, подлежащие госрегистрации, определяются законодательством страны, где они зарегистрированы. Ведомство предлагает эту привязку отменить изменениями в ст. 1207 ГК.

Минтранс объясняет поправки необходимостью «облегчения оборота гражданских воздушных судов как объектов гражданских прав» в юрисдикции России. С этой целью предлагается в том числе устранить существование «дублирующей регистрации» ВС и отменить обязательную регистрацию прав собственности, аренды, лизинга и т. д. «Ведомости» направили запрос в Минтранс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных