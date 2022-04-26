Российские металлурги попросят Казахстан и Узбекистан снизить железнодорожный тариф

Он призвал сделать тарифы «справедливыми» и ровными и заявил о намерении обсудить этот вопрос на встрече с руководителями «Узбекских железных дорог». По словам Эфендиева, вопрос выравнивания тарифа обсуждался на предыдущей неделе с участием первого вице-премьера России Андрея Белоусова. Глава «Металлоинвеста» подчеркнул, что речь идет о перевозках металлургической продукции для переработки на собственных мощностях, а не транзитом.