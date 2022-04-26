Российские металлурги попросят Казахстан и Узбекистан снизить железнодорожный тариф

Российские металлурги попросят Казахстан и Узбекистан снизить железнодорожный тарифЭто поможет снизить себестоимость производства металла
Крупнейший производитель железной руды в России и СНГ «Металлоинвест» (принадлежит USM Holdings, основные бенефициары: Алишер Усманов – 49% и Владимир Скоч – 30%) просит выравнять железнодорожные тарифы между Россией, Казахстаном и Узбекистаном для металлургической продукции. Об этом заявил гендиректор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев 25 апреля на «Иннопроме».
Он призвал сделать тарифы «справедливыми» и ровными и заявил о намерении обсудить этот вопрос на встрече с руководителями «Узбекских железных дорог». По словам Эфендиева, вопрос выравнивания тарифа обсуждался на предыдущей неделе с участием первого вице-премьера России Андрея Белоусова. Глава «Металлоинвеста» подчеркнул, что речь идет о перевозках металлургической продукции для переработки на собственных мощностях, а не транзитом.
В кулуарах «Иннопрома» Эфендиев рассказал журналистам, что российские тарифы ниже, чем в Казахстане и Узбекистане, по любой номенклатуре. Основную часть маршрута груз компании едет по территории России.