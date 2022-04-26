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Российские металлурги попросят Казахстан и Узбекистан снизить железнодорожный тариф

Это поможет снизить себестоимость производства металла
Ксения Потаева Василий Милькин Денис Ильюшенков
По данным рейтинговой службы НРА, суммарно Россия поставляет около 80% импортируемого в Узбекистан проката / Металлоинвест

Крупнейший производитель железной руды в России и СНГ «Металлоинвест» (принадлежит USM Holdings, основные бенефициары: Алишер Усманов – 49% и Владимир Скоч – 30%) просит выравнять железнодорожные тарифы между Россией, Казахстаном и Узбекистаном для металлургической продукции. Об этом заявил гендиректор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев 25 апреля на «Иннопроме».

Он призвал сделать тарифы «справедливыми» и ровными и заявил о намерении обсудить этот вопрос на встрече с руководителями «Узбекских железных дорог». По словам Эфендиева, вопрос выравнивания тарифа обсуждался на предыдущей неделе с участием первого вице-премьера России Андрея Белоусова. Глава «Металлоинвеста» подчеркнул, что речь идет о перевозках металлургической продукции для переработки на собственных мощностях, а не транзитом.

В кулуарах «Иннопрома» Эфендиев рассказал журналистам, что российские тарифы ниже, чем в Казахстане и Узбекистане, по любой номенклатуре. Основную часть маршрута груз компании едет по территории России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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