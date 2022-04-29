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Золотодобытчики заинтересовались размещением на «СПБ бирже»

Провести листинг для юниоров могут структуры «Полюса» и «Полиметалла»
Василий Милькин
В российской золотодобывающей отрасли много игроков с уровнем добычи менее 1 т в год / Александр Манзюк / ТАСС

Более 30 юниорных горнорудных компаний проявляют интерес к размещению акций на «СПБ бирже» в сегменте «СПБ юниоры», рассказал 28 апреля журналистам гендиректор биржи Роман Горюнов. Он уточнил, что порядка 70% из них ведут работу на Дальнем Востоке. Большинство запросов, по его словам, поступило из Якутии. «Значительная часть заинтересованных юниоров занимается разведкой россыпных месторождений золота, некоторые из них входят в состав средних и крупных горнодобывающих предприятий», – сказал Горюнов.

Член совета сегмента «СПБ юниоры» Алексей Германович уточнил «Ведомостям», что заинтересованность в размещении проявляли «дочки» золотодобывающих компаний «Полюс», «Полиметалл», «Высочайший» и «Селигдар». В «Полюсе» отказались от комментариев, остальные не ответили на запросы.

Председатель совета сегмента «СПБ юниоры», управляющий партнер Polarctic Capital Андрей Новиков заявил журналистам, что лицензии в сфере добычи твердых полезных ископаемых в России имеют порядка 10 000 компаний. Но половина из них лицензии возвращают, так как не могут обеспечить финансирование. Все эти компании потенциально могли бы прийти на биржу, считает он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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