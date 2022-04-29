Золотодобытчики заинтересовались размещением на «СПБ бирже»Провести листинг для юниоров могут структуры «Полюса» и «Полиметалла»
Более 30 юниорных горнорудных компаний проявляют интерес к размещению акций на «СПБ бирже» в сегменте «СПБ юниоры», рассказал 28 апреля журналистам гендиректор биржи Роман Горюнов. Он уточнил, что порядка 70% из них ведут работу на Дальнем Востоке. Большинство запросов, по его словам, поступило из Якутии. «Значительная часть заинтересованных юниоров занимается разведкой россыпных месторождений золота, некоторые из них входят в состав средних и крупных горнодобывающих предприятий», – сказал Горюнов.
Член совета сегмента «СПБ юниоры» Алексей Германович уточнил «Ведомостям», что заинтересованность в размещении проявляли «дочки» золотодобывающих компаний «Полюс», «Полиметалл», «Высочайший» и «Селигдар». В «Полюсе» отказались от комментариев, остальные не ответили на запросы.
Председатель совета сегмента «СПБ юниоры», управляющий партнер Polarctic Capital Андрей Новиков заявил журналистам, что лицензии в сфере добычи твердых полезных ископаемых в России имеют порядка 10 000 компаний. Но половина из них лицензии возвращают, так как не могут обеспечить финансирование. Все эти компании потенциально могли бы прийти на биржу, считает он.