Золотодобытчики заинтересовались размещением на «СПБ бирже»

Более 30 юниорных горнорудных компаний проявляют интерес к размещению акций на «СПБ бирже» в сегменте «СПБ юниоры», рассказал 28 апреля журналистам гендиректор биржи Роман Горюнов. Он уточнил, что порядка 70% из них ведут работу на Дальнем Востоке. Большинство запросов, по его словам, поступило из Якутии. «Значительная часть заинтересованных юниоров занимается разведкой россыпных месторождений золота, некоторые из них входят в состав средних и крупных горнодобывающих предприятий», – сказал Горюнов.