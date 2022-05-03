Производители пластмасс попросили ввести госрегулирование цен на сырье

В письме СПП указывает, что ранее договорился с «Сибуром», крупнейшим в России производителем полимеров, о стабилизации цен на продукцию, поставляемую по прямым формульным договорам, на уровне февраля 2022 г. В результате рост цен на полиэтилен и полипропилен с 24 февраля по 14 апреля (дата отправления письма) составил 3%, несмотря на ослабление рубля к евро и доллару более чем на 10%. Рост цен на эти полимеры в Европе составил 15–20%.