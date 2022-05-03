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Производители пластмасс попросили ввести госрегулирование цен на сырье

Пока рост цен здесь можно сдержать только прямыми соглашениями с нефтехимическими компаниями
Василий Милькин
В апреле «Сибур» сдерживал цены, лишь незначительно индексируя – в среднем на 2–3% – из-за роста расходов / «СИБУР Холдинг»

Союз переработчиков пластмасс (СПП, лобби производителей продукции из пластмасс) предложил ввести госрегулирование цен на базовое сырье для полимеров – нафту и сжиженный природный газ (СПГ). Союз написал письмо в правительство с рядом предложений по мерам господдержки отрасли переработки пластмасс, «Ведомости» ознакомились с документом.

В письме СПП указывает, что ранее договорился с «Сибуром», крупнейшим в России производителем полимеров, о стабилизации цен на продукцию, поставляемую по прямым формульным договорам, на уровне февраля 2022 г. В результате рост цен на полиэтилен и полипропилен с 24 февраля по 14 апреля (дата отправления письма) составил 3%, несмотря на ослабление рубля к евро и доллару более чем на 10%. Рост цен на эти полимеры в Европе составил 15–20%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных