Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

ЕС готовит новые санкции против белорусских калийных удобрений

Эмбарго на продукцию «Беларуськалия» приведет к росту цен и создаст угрозу для урожая в Европе
Василий Милькин
При отказе от калия из Белоруссии ЕС придется искать поставщиков по всему миру / Егор Еремов / РИА Новости

Евросоюз (ЕС) планирует ввести санкции против «Беларуськалия» и Белорусской калийной компании (БКК). По данным Bloomberg, эти меры рассматриваются при подготовке шестого пакета санкций против России и Белоруссии из-за проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Власти ЕС и США обвиняют Белоруссию в поддержке России при проведении СВО.

Госкомпания «Беларуськалий» производит калийные удобрения, БКК выступает их единым экспортером. Белоруссия обеспечивает около 20% мировых поставок калийных удобрений. По данным Белстата, экспорт калия из страны в 2020 г. вырос на 14,7% к уровню 2019 г. – до 7,14 млн т. В денежном выражении он составлял $2,4 млрд, сократившись на 13%. С 2021 г. данные по экспорту белорусских удобрений не публикуются.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных