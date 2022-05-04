ЕС готовит новые санкции против белорусских калийных удобрений

Госкомпания «Беларуськалий» производит калийные удобрения, БКК выступает их единым экспортером. Белоруссия обеспечивает около 20% мировых поставок калийных удобрений. По данным Белстата, экспорт калия из страны в 2020 г. вырос на 14,7% к уровню 2019 г. – до 7,14 млн т. В денежном выражении он составлял $2,4 млрд, сократившись на 13%. С 2021 г. данные по экспорту белорусских удобрений не публикуются.