Что произойдет при уходе Siemens из России

На коммерческой деятельности Siemens негативно отразились «всеобъемлющие международные санкции» против России, которые затруднили деятельность компании в стране, связанную с железнодорожными коммуникациями и техническим обслуживанием, отмечается в сообщении. Из-за этого, как сказал представитель Siemens «Ведомостям», компания с 13 мая разрывает сервисные контракты с РЖД на обслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка».