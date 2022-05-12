Что произойдет при уходе Siemens из России

Что произойдет при уходе Siemens из РоссииЗаменить продукцию компании будет сложно, но не невозможно
Немецкий концерн Siemens приступил к процедуре прекращения всей производственной и операционной деятельности в России. Об этом говорится в сообщении компании 12 мая со ссылкой на главного финансового директора Siemens Ральфа Томаса.
На коммерческой деятельности Siemens негативно отразились «всеобъемлющие международные санкции» против России, которые затруднили деятельность компании в стране, связанную с железнодорожными коммуникациями и техническим обслуживанием, отмечается в сообщении. Из-за этого, как сказал представитель Siemens «Ведомостям», компания с 13 мая разрывает сервисные контракты с РЖД на обслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка».
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