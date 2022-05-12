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Что произойдет при уходе Siemens из России

Заменить продукцию компании будет сложно, но не невозможно
Ксения Потаева Василий Милькин Екатерина Кинякина Анна Киселева
Евгений Разумный / Ведомости

Немецкий концерн Siemens приступил к процедуре прекращения всей производственной и операционной деятельности в России. Об этом говорится в сообщении компании 12 мая со ссылкой на главного финансового директора Siemens Ральфа Томаса.

На коммерческой деятельности Siemens негативно отразились «всеобъемлющие международные санкции» против России, которые затруднили деятельность компании в стране, связанную с железнодорожными коммуникациями и техническим обслуживанием, отмечается в сообщении. Из-за этого, как сказал представитель Siemens «Ведомостям», компания с 13 мая разрывает сервисные контракты с РЖД на обслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных