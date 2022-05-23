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Как устроен бизнес турецкого покупателя российских магазинов Reebok

Пандемия и санкции против нашей страны оказались на руку Ziylan Group
Софья Корепанова
Гендиректор Ziylan group Мехмет Зийлан / Pier Marco Tacca / Getty Images

На прошлой неделе стало известно о продаже российского бизнеса Reebok турецкой FLO Retailing (входит в Ziylan Group). Новому владельцу должно достаться более 100 магазинов, сообщал «Коммерсантъ». Эксперты оценивают сделку в 500 млн руб. – это в 3 раза меньше, чем можно было бы выручить за них до начала спецоперации. Правда, гендиректор Ziylan Group Мехмет Зийлан сразу после этой новости заявил Reuters, что сделка еще не закрыта: «Мы договариваемся, пока что никакой определенности нет». Оценить возможную сумму сделки он отказался. А на вопрос об инвестировании в Россию в условиях, когда ее покидают многие компании, ответил, что компания будет следовать политике турецкого правительства: «В Турции не запрещено [инвестировать] туда. Мы будем продолжать до тех пор, пока правительство не скажет нам остановиться».

Ziylan Group давно поставляет товары в Россию. А в августе прошлого года на обувной выставке Euro Shoes Premiere Collection в Москве она заявила о планах самостоятельного выхода в Россию с пятью брендами: Lumberjack, Nine West, U.S. Polo Assn., Polaris, Kinetix. В интервью журналу Shoes Report коммерческий директор представительства FLO Retailing в России Алексей Давыдов рассказывал, что магазины U.S. Polo Assn. уже есть в России, но их развитием занимались партнеры турецкой компании. FLO Retailing намеревалась открыть офис и шоурум в России и напрямую поставлять свою продукцию, а также размышляла об открытии по франшизе монобрендовой розничной сети Nine West (права на изготовление женской обуви и аксессуаров этого американского бренда FLO Retailing получила в 2020 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных