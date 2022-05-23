Как устроен бизнес турецкого покупателя российских магазинов Reebok

На прошлой неделе стало известно о продаже российского бизнеса Reebok турецкой FLO Retailing (входит в Ziylan Group). Новому владельцу должно достаться более 100 магазинов, сообщал «Коммерсантъ». Эксперты оценивают сделку в 500 млн руб. – это в 3 раза меньше, чем можно было бы выручить за них до начала спецоперации. Правда, гендиректор Ziylan Group Мехмет Зийлан сразу после этой новости заявил Reuters, что сделка еще не закрыта: «Мы договариваемся, пока что никакой определенности нет». Оценить возможную сумму сделки он отказался. А на вопрос об инвестировании в Россию в условиях, когда ее покидают многие компании, ответил, что компания будет следовать политике турецкого правительства: «В Турции не запрещено [инвестировать] туда. Мы будем продолжать до тех пор, пока правительство не скажет нам остановиться».