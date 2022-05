Как устроен бизнес турецкого покупателя российских магазинов Reebok

Ziylan Group давно поставляет товары в Россию. А в августе прошлого года на обувной выставке Euro Shoes Premiere Collection в Москве она заявила о планах самостоятельного выхода в Россию с пятью брендами: Lumberjack, Nine West, U.S. Polo Assn., Polaris, Kinetix. В интервью журналу Shoes Report коммерческий директор представительства FLO Retailing в России Алексей Давыдов рассказывал, что магазины U.S. Polo Assn. уже есть в России, но их развитием занимались партнеры турецкой компании. FLO Retailing намеревалась открыть офис и шоурум в России и напрямую поставлять свою продукцию, а также размышляла об открытии по франшизе монобрендовой розничной сети Nine West (права на изготовление женской обуви и аксессуаров этого американского бренда FLO Retailing получила в 2020 г.).