Как устроен бизнес турецкого покупателя российских магазинов Reebok

Как устроен бизнес турецкого покупателя российских магазинов ReebokПандемия и санкции против нашей страны оказались на руку Ziylan Group
На прошлой неделе стало известно о продаже российского бизнеса Reebok турецкой FLO Retailing (входит в Ziylan Group). Новому владельцу должно достаться более 100 магазинов, сообщал «Коммерсантъ». Эксперты оценивают сделку в 500 млн руб. – это в 3 раза меньше, чем можно было бы выручить за них до начала спецоперации. Правда, гендиректор Ziylan Group Мехмет Зийлан сразу после этой новости заявил Reuters, что сделка еще не закрыта: «Мы договариваемся, пока что никакой определенности нет». Оценить возможную сумму сделки он отказался. А на вопрос об инвестировании в Россию в условиях, когда ее покидают многие компании, ответил, что компания будет следовать политике турецкого правительства: «В Турции не запрещено [инвестировать] туда. Мы будем продолжать до тех пор, пока правительство не скажет нам остановиться».
Ziylan Group давно поставляет товары в Россию. А в августе прошлого года на обувной выставке Euro Shoes Premiere Collection в Москве она заявила о планах самостоятельного выхода в Россию с пятью брендами: Lumberjack, Nine West, U.S. Polo Assn., Polaris, Kinetix. В интервью журналу Shoes Report коммерческий директор представительства FLO Retailing в России Алексей Давыдов рассказывал, что магазины U.S. Polo Assn. уже есть в России, но их развитием занимались партнеры турецкой компании. FLO Retailing намеревалась открыть офис и шоурум в России и напрямую поставлять свою продукцию, а также размышляла об открытии по франшизе монобрендовой розничной сети Nine West (права на изготовление женской обуви и аксессуаров этого американского бренда FLO Retailing получила в 2020 г.).